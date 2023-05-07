Политика и власть 07.05.2023 в 09:55

В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны

Депутат Денис Гармаев навестил одного из них
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Текст: Номер один
В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны
В канун 9 Мая депутат округа Денис Гармаев навестил ветерана Великой Отечественной войны Бато Монголовича Эрдыниева. Бaтo Moнгoлoвич родился в селе Бaянгoл Бapгyзинcкoгo района в 1924 году. На фронт его призвали в 18 лет. Он служил в 45-й танковой батарее в Читинской Антипихе, а затем в 252-й кавалерии в Забайкалье. Когда началась Японская война, Бато Монголовича направили на Восточный фронт. Демобилизовался он только в апреле 1948 года. После армии работал в родном колхозе строителем.



«Навестил на округе уважаемого ветерана войны Бато Монголовича. Поговорили, передал подарки от горсовета, "Единой России" и лично от себя! На сам праздник собирается ехать на родину. Договорились в следующем году в преддверии праздника прогуляться по парку»,

- рассказал депутат.
Ветеран Бато Монголовича Эрдыниева награжден орденом «Beликoй Отечественной войны» второй степени, медалью «Жукова» и «За победу над Японией». В марте ему исполнилось 99 лет. У ветерана 7 детей, 15 внуков и 21 правнук.


Фото: Горсовет Улан-Удэ


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