Политика и власть 08.05.2023 в 16:04

Бурятия и Монголия будут информировать друг друга о вспышках болезней скота

Республика заключила соглашение с Селенгинским аймаком соседней страны
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Текст: Евгения Гармаева
Бурятия и Монголия будут информировать друг друга о вспышках болезней скота

Бурятия и Селенгинский аймак Монголии заключили соглашение о взаимном информировании, о вспышках заразных болезней животных. Документ подписан 5 мая в рамках визита делегации Республики Бурятия во главе с Алексеем Цыденовым в Монголию. Как рассказали в Управлении Ветеринарии Бурятии, соглашение позволит ветеринарным службам Бурятии и Селенгинского аймака Монголии обеспечить все условия для поддержки свободной экономической торговли и формирует благоприятные условия для экспорта и импорта продукции сельского хозяйства.

Кроме взаимного информирования об эпизоотической обстановке в регионе, стороны будут объединять усилия и координировать совместные действия для решения общих задач. Также стороны будут сотрудничать в сфере развития ветеринарных служб, обмениваться опытом, будут иметь возможность проводить совместные встречи, совещания и др. мероприятия.

Соглашение будет действовать в течение 5 лет.

Фото: Номер один

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Монголия ветеринария болезни животных

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с 6 по 12 мая

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