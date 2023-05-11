Политика и власть 11.05.2023 в 09:52

Владимир Путин поручил превратить Улан-Удэ в «город-сказку»

Президент России подписал исторический документ, который преобразит столицу Бурятии
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Текст: Константин Воронов
Владимир Путин поручил превратить Улан-Удэ в «город-сказку»
Как сообщил сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов, президент России Владимир Путин подписал «исторический документ» - перечень поручений по итогам мартовского совещания в Улан-Удэ.

«Один этот документ решает множество проблем столицы Бурятии, а главное - создает возможности для развития столицы и комфортной жизни улан-удэнцев, а также северобайкальцев. Большое спасибо президенту за такую поддержку! Принципиальная поддержка и личная подпись Владимира Владимировича есть. Впереди интенсивная работа с правительством России по определению источников финансирования и механизмов реализации», - рассказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что исполнение и достижение поставленных целей будет находиться на контроле лично у президента.

«Большинство мероприятий - до 2030 года, у нас с вами всего 6 лет на такую масштабную работу! Поверьте мне, это очень сжатые сроки для таких масштабных преобразований, строительных работ», - заявил глава республики.

В посте в телеграм-канале, озаглавленном «Город - сказка, город-мечта», Алексей Цыденов перечислил мероприятия, которые будут реализованы в рамках поручений президента. В их числе:

- Проведение первого этапа реконструкции электросетевого хозяйства для перевода частных домов на электроотопление в 2023-2027 годах.

- Строительство второй очереди Улан-Удэнской ТЭЦ-2 - паровой котельной мощностью 360 гкал/ч с тепловыми сетями в 2024-2030 годах.

- Капремонт изношенных тепловых сетей (старше 30 лет) в 2024-2028 годах.

- Строительство новых современных кварталов в Улан-Удэ.

- Строительство Улан-Удэнской набережной (первый этап) в 2024-2026 годах.

- Проектирование, строительство и ремонт трамвайных путей, реконструкция моста через Селенгу, покупка трамваев в 2023-2029 годах.

- Проектирование и строительство моста в Поселье.
 
- Реконструкция перрона аэропорта «Байкал», строительство дополнительных стоянок для судов.

- Проектирование и строительство коллектора для приема стоков левобережных очистных.

- Капремонт канализационных коллекторов в 2023-2027 годах.

- Строительство университетского кампуса в 2024-2027 годах.

- Строительство Нацмузея до 2026 года.

- Строительство театра «Байкал» до 2026 года.

- Проектирование и строительство нового корпуса Центра восточной медицины до 2026 года.

- Реконструкция двух муниципальных котельных для организации производства бездымного топлива в 2025-2027 годах.

Для города Северобайкальск:

- Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарск в 2025-2027 годах.

- Капремонт путепровода по ул. Студенческая.
 
- Капремонт причалов в 2024-2025 годах (ул. Портовая, 8 и ул. Портовая, 10).

- Создание детской школы парусного спорта в 2024-2025 годах.

- Благоустройство парка «Северное сияние Байкала», в том числе городского пляжа в 2024-2025 годах.

- Реконструкция центральной котельной в 2025-2027 годах.

- Реконструкция инженерных сетей в 2023-2027 годах.

- Реконструкция Тыйского водозабора в 2024 году.

- Строительство детского лагеря федерального уровня «Байкал» в 2024-2028 годах.

- Строительство нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий в 2024-2027 годах.

- Строительство стадиона «Строитель» в 2024 году.

- Благоустройство парка истории БАМа в 2023-2024 годах.

Кроме того, отдельные поручения даны:

- О передаче Гостиных рядов из федеральной в республиканскую собственность и включение проекта по их ремонту и реставрации в мастер-план Улан-Удэ.

- Об обеспечении газификации Северобайкальска до 2030 года.

- О строительстве до 2030 года путепроводов в Улан-Удэ вместо железнодорожных переездов.

- О переселении из аварийного жилья жителей Улан-Удэ и Северобайкальска.

«Земляки, хочу акцентировать, что все остальные программы развития районов Бурятии, нацпроекты, дальневосточные субсидии продолжать реализовываться! Впереди у нас с вами много работы! Уверен, что результаты нас порадуют и создадут принципиально новое будущее для наших городов!», - заявил Алексей Цыденов.

Фото: kremlin.ru
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улан-удэ Северобайкальск путин

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