Политика и власть 11.05.2023 в 21:31

В Улан-Удэ появится новый парк отдыха

В планах облагородить участок в Зверосовхозе, рядом с ручьем Байдонов ключ
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ появится новый парк отдыха

Сегодня в столице Бурятии прошло выездное заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета. Депутаты осмотрели три земельных участка, которые расположены в 105 микрорайоне, а также поселках Зверосовхоз и Таежный.

Первым делом группа посетила 105 микрорайон. Здесь на участке в 1,4 га скоро появится четыре многоэтажных жилых дома.


«Территория, на которой мы находимся, расположена в территориальной зоне «Ж-2» - на такой территории возможно строительство только жилых домов до четырех этажей. К нам обратился специализированный застройщик ООО «Бархан» с тем, чтобы зону «Ж-2» заменить на зону «Ж-3», которая позволит им построить пятиэтажные жилые дома»,

- объяснил Михаил Мясищев.
На сегодня осталось только внести поправки в правила землепользования. Депутаты поговорили с застройщиком и приняли к сведению имеющиеся проблемы.

Далее группа посетила земельный участок в поселке Забайкальский (Зверосовхоз), где протекает ручей Байдонов ключ. Администрация Октябрьского района обратилась с предложением построить здесь на площади 4,4 га территорию отдыха. Согласно правилам землепользования и застройки, пока эта зона находится в статусе «Р-1», что не позволяет разместить здесь сквер или зону отдыха, поэтому ее предлагают перевести в зону «Р-2».

Как отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, в Октябрьском районе пока нет подобных зон отдыха. Сейчас депутаты и администрация района занимаются вопросом переоформления этих земель с одной зоны на другую, а также поиском финансовых средств на проект и дальнейшее строительство.




«Правительство нашей республики разыгрывает гранты. Мы подали документы совместно с нашими активными жителями именно на Байдонов ключ, чтобы выиграть один миллион рублей и вложить их в благоустройство этой зоны. Одного миллиона здесь, конечно, не хватит, но мы совместно с депутатом округа №28 Саяном Холхоевым найдем пути решения», 

- рассказал депутат горсовета Геннадий Бадмаев.
Третий земельный участок расположен в поселке Таежный. Основная проблема здесь в том, что часть земель носит статус инфраструктурной зоны, и тут хотели построить автомобильную дорогу. Однако, это означало бы, что множество жилых домов нужно снести. Принято решение пойти навстречу жителям и изменить трассировку дороги. Вдобавок, как объяснил председатель комитета по градостроительной политике Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов, по этой же причине горожане столкнулись с проблемой, что не могут оформить участки в собственность – они расположены в зоне «ИТ-2» - территории улично-дорожной сети.

«Такой возможности у многих нет, потому что участки находятся на двух территориальных зонах. Поэтому мы эту зону согласовали с комитетом по архитектуре и сошлись на том, что будем переводить все в соответствие»,

 - отметил Василий Цыремпилов.


Фото: Номер один

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