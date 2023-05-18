Галина Горбатых рассказала о главном проекте «Общества без барьеров»

В последние годы в Бурятии были выработаны новые подходы к строительству различных объектов с учётом их доступности для маломобильных граждан. Немалую роль в этом сыграл фонд «Общество без барьеров», руководит которым общественница Галина Горбатых. По её словам, убедить строителей учитывать интересы людей с ограниченными возможностями было нелегко:- Мы с 2011 года занимаемся общественной экспертизой проектов строительства новых объектов в Бурятии. То есть как эксперты рекомендуем строителям учитывать доступ маломобильных граждан и групп населения при дальнейшей эксплуатации зданий. Это общественная деятельность, она не приносит никаких доходов абсолютно. Но я не одна, там наша команда «Общества без барьеров», мой коллега Николай Красиков. Порой у нас в работе 200 проектов, по которым мы проводим экспертизу.Поначалу подрядчики и проектировщики были не в восторге от нашей деятельности - зачастую мы им казались лишней проблемой. Но сейчас строители в Бурятии понимают, что в принципе мы им помогаем, - продолжала Галина Горбатых в недавнем большом интервью. - В конце работы проектировщики и заказчики, как правило, благодарят за опыт и знания, как сделать возводимые объекты доступнее и соблюсти все нормативы. По части взаимодействия общественности и строителей, по учитыванию интересов маломобильных граждан в Улан-Удэ - безусловно, это уникальная история масштаба всей России.Между тем, недавно общественница появилась на баннерах, размещенных в Улан-Удэ, со слоганом «Время надежных» вместе с главой Бурятии и другими единомышленниками. Галина Горбатых объяснила своё участие в проекте «Время Надежных»:- Тут мои предки – а я из семейских, которые в Бурятии 300 лет живут. Другой малой родины просто не знаю. И здесь великолепная природа, которую мы сами недооцениваем. Конечно, власть всегда есть за что ругать. Я этим сама регулярно занимаюсь в общественной организации. Но, находясь в другом регионе, я никогда не скажу плохого про республику и всегда буду говорить, что Бурятия хорошая на 100%. Потому что я понимаю: это - моя Родина. Внутри мы можем разбираться как семья, но вне семьи – ничего подобного. Это мой принцип жизни.