Политика и власть 18.05.2023 в 11:34

Галина Горбатых рассказала о главном проекте «Общества без барьеров»

По её словам, за последние годы удалось изменить представления строителей Бурятии о доступной среде
A- A+
Текст: Иван Иванов
Галина Горбатых рассказала о главном проекте «Общества без барьеров»
В последние годы в Бурятии были выработаны новые подходы к строительству различных объектов с учётом их доступности для маломобильных граждан. Немалую роль в этом сыграл фонд «Общество без барьеров», руководит которым общественница Галина Горбатых. По её словам, убедить строителей учитывать интересы людей с ограниченными возможностями было нелегко:

- Мы с 2011 года занимаемся общественной экспертизой проектов строительства новых объектов в Бурятии. То есть как эксперты рекомендуем строителям учитывать доступ маломобильных граждан и групп населения при дальнейшей эксплуатации зданий. Это общественная деятельность, она не приносит никаких доходов абсолютно. Но я не одна, там наша команда «Общества без барьеров», мой коллега Николай Красиков. Порой у нас в работе 200 проектов, по которым мы проводим экспертизу.

Поначалу подрядчики и проектировщики были не в восторге от нашей деятельности - зачастую мы им казались лишней проблемой. Но сейчас строители в Бурятии понимают, что в принципе мы им помогаем, -  продолжала Галина Горбатых в недавнем большом интервью. - В конце работы проектировщики и заказчики, как правило, благодарят за опыт и знания, как сделать возводимые объекты доступнее и соблюсти все нормативы. По части взаимодействия общественности и строителей, по учитыванию интересов маломобильных граждан в Улан-Удэ - безусловно, это уникальная история масштаба всей России.

Между тем, недавно общественница появилась на баннерах, размещенных в Улан-Удэ, со слоганом «Время надежных» вместе с главой Бурятии и другими единомышленниками. Галина Горбатых объяснила своё участие в проекте «Время Надежных»:

- Тут мои предки – а я из семейских, которые в Бурятии 300 лет живут. Другой малой родины просто не знаю. И здесь великолепная природа, которую мы сами недооцениваем. Конечно, власть всегда есть за что ругать. Я этим сама регулярно занимаюсь в общественной организации. Но, находясь в другом регионе, я никогда не скажу плохого про республику и всегда буду говорить, что Бурятия хорошая на 100%. Потому что я понимаю: это - моя Родина. Внутри мы можем разбираться как семья, но вне семьи – ничего подобного. Это мой принцип жизни.

Все новости

Житель Бурятии получил 19 лет колонии за убийство семейной пары
18.05.2023 в 11:58
Вячеслав Мархаев предложил ввести ресторанный сбор на поддержку участников СВО
18.05.2023 в 11:55
Галина Горбатых рассказала о главном проекте «Общества без барьеров»
18.05.2023 в 11:34
В Улан-Удэ состоялась 42-я сессия Горсовета
18.05.2023 в 11:27
В Бурятии строительство турцентра на сакральном месте оскорбило жителей
18.05.2023 в 11:02
Улан-удэнка отсудила у «управляшки» ущерб за затопленную квартиру
18.05.2023 в 10:53
В Бурятии почти 20% вырабатываемого тепла уходит в никуда
18.05.2023 в 10:25
В Бурятии пожилой водитель сбил двух подростков
18.05.2023 в 10:08
В Бурятии вандалы вновь испортили памятник пограничникам в Кяхте
18.05.2023 в 09:57
В Бурятии разбились 12-летние мотоциклисты
18.05.2023 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
В Улан-Удэ состоялась 42-я сессия Горсовета
На сессии присвоили звание «Почетный гражданин» двум горожанам
18.05.2023 в 11:27
Алексей Цыденов: «Это исторический документ»
Путин утвердил планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска
17.05.2023 в 13:39
Леонид Белых: Главное - приносить пользу людям
Один из самых узнаваемых людей в Бурятии дал интервью «Номер один»
17.05.2023 в 12:32
Президент Франции посетит Монголию с государственным визитом
В программе – переговоры с президентом Монголии, которые затронут и  «некоторые вопросы международных отношений»
17.05.2023 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru