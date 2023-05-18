Политика и власть 18.05.2023 в 13:31

Выходец из Бурятии погиб в Украине

Юрий Каримуллин получил осколочное ранение в голову
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Текст: Алена Завывалова
Выходец из Бурятии погиб в Украине

В Украине погиб уроженец Бурятии Юрий Каримуллин. Он попал на СВО во время частичной мобилизации.

Юрий родился 27 июля 1984 года в селе Подлопатки Мухоршибирского района. Рос в многодетной семье, был третьим ребенком и единственным сыном. В 1990 году пошел в первый класс Баратуйской cредней школы. Одноклассники и учителя запомнили его как ответственного и доброжелательного. Юрий увлекался музыкой – играл на гитаре, аккордеоне, а также пел.

«Срочную службу проходил в железнодорожных войсках в городе Смоленске. После армии Юрий женился и с 2013 года жил с семьёй в городе Енисейске Красноярского края, работал вахтовым методом»,

- рассказали о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
На СВО его отправили 23 сентября в рамках частичной мобилизации. Служил в войсковой части на должности командира отделения. Погиб под Кременной, получив осколочное ранение в голову. У Юрия остались мама, жена и двое сыновей.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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