Выходец из Бурятии погиб в Украине

В Украине погиб уроженец Бурятии Юрий Каримуллин. Он попал на СВО во время частичной мобилизации.

«Срочную службу проходил в железнодорожных войсках в городе Смоленске. После армии Юрий женился и с 2013 года жил с семьёй в городе Енисейске Красноярского края, работал вахтовым методом»,



- рассказали о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

