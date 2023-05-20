Политика и власть 20.05.2023 в 13:43

В районе Бурятии похоронили мобилизованного, погибшего в Украине

Жители Курумкана попрощались с Алексеем Черкашиным
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии похоронили мобилизованного, погибшего в Украине

Администрация сельского поселения «Курумкан» сообщает о гибели Алексея Владимировича Черкашина. Его похоронили накануне, 19 мая, на малой родине.

Алексей родился 5 апреля 1985 года в Курумкане. Окончил школу, отслужил в армии и затем заключил контракт. Участвовал в конфликле в Северокавказском регионе в 2005-2006 годах. За это его наградили нагрудными знаками «Участника боевых действий» и «За отличие в службе». После этого вернулся домой.

«Дома был любящим сыном, братом, отцом. Воспитывал двоих детей. 21 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в зону СВО. Всё это время находился на передовых позициях», 

- рассказывают в администрации.
11 февраля 2023 года он получил ранения, несовместимые с жизнью и погиб. Посмертно представлен к награде «Орден мужества».

«Алексей Владимирович был человеком с чистой душой и добрым сердцем, отзывчивым и надёжным другом, опорой в семье»,

- добавляют о нем.

Фото: СП "Курумкан"
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