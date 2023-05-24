Депутаты Горсовета Улан-Удэ поздравили победителей конкурса ко Дню Победы

Сегодня в Администрации нашего города прошло торжественное награждение победителей конкурса посвященного 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился в телеграм-канале «Горсовет Улан-Удэ». Также депутаты поздравили всех тех, кто принимал непосредственное участие в создании тематического видеоклипа ко Дню Победы.

Для победителей были подготовлены благодарственные письма, памятные подарки и денежные призы, сформированные из личных средств депутатов Городского Совета. Приветственное слово сказал исполняющий обязанности председателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

«Огромное спасибо за участие. Очень много мероприятий депутатами и аппаратом городского Совета проводится ко Дню Победы в этом году. Второй год подряд мы проводим такой интересный конкурс, где загадываем слово. Нужно было не просто догадаться, что это за слово, а еще и понять, что оно значит. Спасибо Вам за то, что Вы приняли участие в этом конкурсе. Спасибо, что вникли в проблему и суть вопроса. Также мы награждаем наших победителей, звездочек и наших депутатов за шикарный клип», - поблагодарил всех присутствующих Анатолий Белоусов.

Загаданным словом оказалось - Вольфрам. Химический элемент, использовавшийся при изготовлении танковой брони в годы Великой Отечественной войны.

Победителями городского конкурса посвященного 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне стали три основных и два дополнительных номинанта:

1 место - Анастасия Макарова.

2 место - Виктор Иванов.

3 место - Дмитрий Краснопеец.

4 и 5 разделили Родион Хайкин и Полина Важенина

От имени всех победителей конкурса благодарственную речь произнесла главная победительница Макарова Анастасия.

«Я рада поприветствовать всех присутствующих на сегодняшнем мероприятии и хотела бы продолжить благодарностью организаторам конкурса за возможность принять участие и за то, что собрали всех нас в этом зале. Время, проведенное в конкурсе, для меня оказалось по-своему полезным и очень азартным. Где-то на 4-5 букве я примерно стала догадываться, какое слово задумано. С каждой последующей буквой я становилась в этом еще более уверенной. Когда оставалось дождаться последнюю - я заранее записала ролик, загрузила его в свои социальные сети и подготовила письмо, куда приложила все скриншоты и ссылку на видео. Этот конкурс очень важен, потому что несет за собой полезную функцию - нужно помнить свою историю. А данный конкурс помогает узнать ее еще глубже», - сказала Анастасия.





Также депутаты поблагодарили за плодотворное сотрудничество с Улан-Удэнским городским Советом и активное участие в мероприятиях посвященных Дню Победы всех тех, кто помогал в создании клипа. В котором Виктор Ефремов и Денис Гармаев совместно с ансамблем исполнили известную советскую песню «Идёт солдат по городу».

«Наши депутаты Улан-Удэнского городского Совета и вокальная студия сделали не просто прекрасную песню, но и прекрасный клип, который разошелся по всей России с охватом в десятки тысяч просмотров», - подчеркнул Анатолий Евгеньевич.

Награды были удостоены как представители New media group, так и руководитель образцового вокального ансамбля "Экспромт" и преподаватель эстрадного вокала детской школы искусств № 7 - Елена Воробьева.

«Когда к нам в школу обратились с просьбой записать клип, мы с удовольствием откликнулись. Совместно с депутатами городского Совета провели несколько репетиций и записали его. Я думаю, что это очень яркий и позитивный опыт участия для всех нас и гордость для родителей. Изначально мы планировали исполнить другую песню, но так получилось, что на этот конкурс ее подготовил другой коллектив. Нам пришлось поменять репертуар. Вспомнить песню, которую мы уже пели, и записать ее совместно с депутатами», - рассказала Елена Воробьева.



После церемонии награждения специально для всех присутствующих образцовый вокальный ансамбль "Экспромт" выступил с песней All That Jazz «Весь этот джаз» из репертуара Ларисы Долиной.



















