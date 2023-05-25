Политика и власть 25.05.2023 в 16:26

В Улан-Удэ все киоски и ларьки можно посмотреть на карте

С наступлением лета приближается сезон продаж овощей и фруктов от местных фермеров
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ все киоски и ларьки можно посмотреть на карте

Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи улан-удэнского городского Совета депутатов. Речь шла о размещении объектов нестационарной и сезонной торговли на территории города, а также о мерах контроля за незаконным предпринимательством.

«Обеспеченность населения торговыми площадями является критерием комфортной потребительской среды, эффективности инфраструктуры и уровня предпринимательской активности. Открытие нестационарных торговых объектов является альтернативным решением вопроса обеспеченности услугами торговли, особенно в отдаленных микрорайонах города»,

- отметили на заседании.
Сегодня в столице Бурятии имеется 411 точек продаж для предпринимателей. В ближайшее время их станет больше. Два года назад комитет городского хозяйства, транспорта и связи улан-удэнского горсовета рекомендовал Управлению по потребительскому рынку разработать наглядную схему размещения мест нестационарной торговли. Благодаря такой схеме предприниматель сможет просто зайти на сайт, выбрать удобное ему место и подать заявку для размещения там своего объекта. Сейчас в схему уже внесли все имеющиеся киоски и места под них.

«Это сделано, чтобы жители видели, какие объекты работают законно, а какие, соответственно, незаконно. Там, где торгуют незаконно, есть риск угрозы здоровью потребителей. Мы обсудили дополнительные вопросы, касающиеся сезонной торговли, торговли овощами, квасом и мороженным, чтобы эти объекты тоже были нанесены на карту, чтобы жители знали, что это легальный объект, что здесь законно торгуют, либо наоборот, здесь занимаются незаконным предпринимательством. Дополнительные меры в части контроля над незаконной деятельностью обсудили, в целом, будем дорабатывать. Это должно отразиться позитивно на удобстве работы для предпринимателей»,

 - отметил председатель комитета Сергей Бурдиков.
Кроме того, на заседании обсудили, как быть с незаконным предпринимательством. Как сообщили в администрации города, совместно с сотрудниками МВД, было проведено 39 рейдов.

«Если организованных точек будет больше, и если цена не будет заоблачная, то уже смысла не будет и в незаконных точках. У жителей будет возможность прийти и по хорошим ценам купить все тоже самое, что производят в районе, качественное, по хорошим ценам. Нужно развитие в этом направлении, сейчас сельхоз производители не могут сбыть продукты, а мы не можем предоставить точки по сбыту этих продуктов»,

- отметил и.о. председателя улан-удэнского горсовета Анатолий Белоусов.


Фото: Номер один

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