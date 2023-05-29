В Бурятии прошло предварительное голосование «Единой России»

Вчера в 20:00 по местному времени в Бурятии закончилась процедура предварительного голосования «Единой России», по итогам которого партия сформирует состав кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Хурала.Всего с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU численность зарегистрировавшихся составила 96 552 избирателя, из них проголосовали 74 690 человек. Это 10,76% от общего числа избирателей в Бурятии. Как сообщили в бурятском отделении партии, голосование прошло без нарушений, нештатных ситуаций также не возникло.Как ранее заявлял секретарь бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов, сложность процедуры предварительного голосования позволяет отобрать достойных кандидатов. При этом у других партий нет подобного аналога голосования. Только «Единая Россия» советуется с народом, чтобы отобрать кандидатов более взвешенно и ответственно.Что касается кандидатов по улан-удэнским округам, то по неофициальным данным больше всего голосов на своих избирательных округах набрали зампред правительства Бурятии Петр Мордовской, депутат горсовета Улан-Удэ, владелец сети «Титан» Вадим Бредний, депутат Хурала Михаил Гергенов, бизнесмен Денис Гармаев, председатель Буркоопсоюза Долгор Норбоева и генеральный директор ООО «ТрансУголь» Александр Красовский.В сельских районах лидерами голосования по округам стали действующий председатель Народного Хурала Владимир Павлов, председатель хуральского комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев, а также тренер-преподаватель АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» Баир Мункуев.Отметим, что из 55 регионов страны, где проводилось предварительное голосование, самая высокая явка была зафиксирована в двух дальневосточных субъектах — Бурятии и Якутии.