Политика и власть 29.05.2023 в 15:24

Хурал Бурятии соберется на внеочередную сессию

Депутаты намерены назначить дату очередных выборов в парламент республики
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Текст: Петр Санжиев
Хурал Бурятии соберется на внеочередную сессию
Сегодня члены Совета Хурала Бурятии приняли решение провести 8 июня внеочередную сессию. Она стартует в 10 часов утра. Цель сессии - назначение даты выборов в республиканский парламент.

Напомним, что нынешний шестой созыв Хурала был избран 9 сентября 2018 года на пять лет. Сейчас срок полномочий депутатов практически истек. По закону, Хурал обязан назначить выборы в период с 1 по 11 июня. Указанная дата укладывается в этот промежуток времени.

Фото: «Номер один»
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