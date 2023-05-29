Хурал Бурятии соберется на внеочередную сессию

Сегодня члены Совета Хурала Бурятии приняли решение провести 8 июня внеочередную сессию. Она стартует в 10 часов утра. Цель сессии - назначение даты выборов в республиканский парламент.Напомним, что нынешний шестой созыв Хурала был избран 9 сентября 2018 года на пять лет. Сейчас срок полномочий депутатов практически истек. По закону, Хурал обязан назначить выборы в период с 1 по 11 июня. Указанная дата укладывается в этот промежуток времени.Фото: «Номер один»