Политика и власть 02.06.2023 в 15:05

В районе Бурятии прощаются с военным, погибшим в зоне СВО

Сергей Брусенцов отправился в Донецк в декабре 2022 года
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии прощаются с военным, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 2 июня, в Иволгинском районе хоронят Брусенцова Сергея Сергеевича. Он погиб 8 мая, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Сергей родился 21 января 1990 года в Улан-Удэ. После окончания школы в 2009 году отправился в армию, служил в ВДВ в городе Кострома. После срочной службы выучился на охранника и работал в группе быстрого реагирования. С 2020-2022 годы работал в ГБР города Ангарска. В декабре 2022 года решил отправиться на СВО и заключил контракт в Донецке. Погиб 8 мая, выполняя боевые задачи.

«Сергей был жизнерадостным, целеустремленным и отзывчивым человеком, всегда готовым оказать поддержку и прийти на помощь»,

- вспоминают о нем в группе Иволгинского района.
У погибшего остались пожилая мама, сын и другие близкие, проживающие в Иволгинске. Там же сегодня проводят прощальную панихиду и похороны.



Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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