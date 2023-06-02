В районе Бурятии прощаются с военным, погибшим в зоне СВО

Сегодня, 2 июня, в Иволгинском районе хоронят Брусенцова Сергея Сергеевича. Он погиб 8 мая, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Сергей родился 21 января 1990 года в Улан-Удэ. После окончания школы в 2009 году отправился в армию, служил в ВДВ в городе Кострома. После срочной службы выучился на охранника и работал в группе быстрого реагирования. С 2020-2022 годы работал в ГБР города Ангарска. В декабре 2022 года решил отправиться на СВО и заключил контракт в Донецке. Погиб 8 мая, выполняя боевые задачи.

«Сергей был жизнерадостным, целеустремленным и отзывчивым человеком, всегда готовым оказать поддержку и прийти на помощь»,

- вспоминают о нем в группе Иволгинского района.



У погибшего остались пожилая мама, сын и другие близкие, проживающие в Иволгинске. Там же сегодня проводят прощальную панихиду и похороны.





Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"