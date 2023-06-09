В Бурятии простились с отцом троих детей, погибшим на СВО

Накануне Еравнинский район простился с Жамбаловым Эрдэни Буда-Дармаевичем, погибшим на СВО в Украине.

Жамбалов Эрдэни родился в селе Домна Еравнинского района 9 июня 1986 года в большой и дружной семье. Он был третьим из четверых сыновей. В 1992 году пошел в первый класс в Домнинскую начальную школу. Окончил 9 классов в Сосново-Озерской средней школе №1 в 2001 году. После школы поступил в профессиональное училище села Сосново-Озерское. Во время учебы в школе и училище Эрдэни увлекался борьбой, за достигнутые успехи имеет множество наград разного уровня.



«В 2004 году Эрдэни Буда-Дармаевич был призван в ряды Российской Армии, военную службу проходил в Северной Осетии танкистом. Во время службы заключил контракт на военную службу сроком на 1,5 года. Свою трудовую деятельность Эрдэни Буда-Дармаевич начал в муниципальном предприятии жилищно-коммунального хозяйства Еравнинского района в качестве машиниста котельной. В 2012 году женился. Имеет троих детей»,

- пишут о погибшем в группе Еравнинского района.



Эрдэни принимал участие в СВО в Украине в рядах добровольцев штурмовых отрядов с 4 декабря 2022 года. Погиб, выполняя боевые задачи.

У него остались мама, три брата, два сына и маленькая дочка.