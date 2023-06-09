Политика и власть 09.06.2023 в 11:29

В Бурятии простились с отцом троих детей, погибшим на СВО

Сегодня, 9 июня, Эрдэни Жамбалову исполнилось бы 37 лет
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простились с отцом троих детей, погибшим на СВО

Накануне Еравнинский район простился с Жамбаловым Эрдэни Буда-Дармаевичем, погибшим на СВО в Украине.

Жамбалов Эрдэни родился в селе Домна Еравнинского района 9 июня 1986 года в большой и дружной семье. Он был третьим из четверых сыновей. В 1992 году пошел в первый класс в Домнинскую начальную школу. Окончил 9 классов в Сосново-Озерской средней школе №1 в 2001 году. После школы поступил в профессиональное училище села Сосново-Озерское. Во время учебы в школе и училище Эрдэни увлекался борьбой, за достигнутые успехи имеет множество наград разного уровня.

«В 2004 году Эрдэни Буда-Дармаевич был призван в ряды Российской Армии, военную службу проходил в Северной Осетии танкистом. Во время службы заключил контракт на военную службу сроком на 1,5 года. Свою трудовую деятельность Эрдэни Буда-Дармаевич начал в муниципальном предприятии жилищно-коммунального хозяйства Еравнинского района в качестве машиниста котельной. В 2012 году женился. Имеет троих детей»,

  - пишут о погибшем в группе Еравнинского района.
Эрдэни принимал участие в СВО в Украине в рядах добровольцев штурмовых отрядов с 4 декабря 2022 года. Погиб, выполняя боевые задачи. У него остались мама, три брата, два сына и маленькая дочка.

«Для родных Эрдэни Буда-Дармаевич всегда останется, добрым, заботливым и любящим сыном, отцом, братом», 

- добавляют о нем близкие.


Фото:  группа "Еравнинский район"
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