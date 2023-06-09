В Улан-Удэ в День России простятся с многодетным отцом, погибшим на СВО

Погиб выходец из Кижингинского района Дамбаев Дагба Эрдынеевич. Его отправили на СВО 22 сентября по указу о частичной мобилизации. Погиб он 22 мая.

Дагба родился 15 апреля 1989 года в Кижингинском районе, селе Орот. Детство и юность прошли в селе Улзытэ. С 1 по 7 классы учился в Кодунской средней школе. 9 класс закончил в Кижингинской средней школе. 11 класс отучился в Республике Саха(Якутия). Окончил Мохсоголлохскую среднюю общеобразовательную школу.

В 2008 году его призвали в армию, служил в танковых войсках Хабаровска. После демобилизации вернулся в Улан-Удэ, где создал семью.

«Дагба был добрым, очень весёлым, было много друзей, всегда помогал и бежал на помощь всем кто его просил. У Дагбы остались мама, сестры, жена и трое детей»,

- рассказали об усопшем в группе «Кижинга-инфо 24/7».



22 сентября 2022 года его мобилизовали в связи с проведением СВО в Украине. 22 мая 2023 года он скончался на воинской службе.

Гражданская панихида пройдет 12 июня в 12:10 в городе Улан-Удэ, по улице Пирогова 9а. Поминки пройдут в 16:30 по улице Смолина 24а в столовой БГУ

Фото: Кижинга-инфо.24/7