На форуме «Время надежных» предложили новые возможности для малого бизнеса Бурятии

Уже 10 сентября жители Бурятии будут выбирать новый созыв Народного Хурала. Сегодня в республиканском парламенте, напомним, действуют 4 основных фракции партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия. За Правду» и самая многочисленная - «Единая Россия».Форум «Время надежных», который и был организован «Единой Россией», работал на 6 тематических площадках: «Точки роста на селе. Сельское хозяйство и туризм в Бурятии», «Проблемы медицины и пути их решения», «Как и чем помочь Защитникам Отечества и их семьям?», «Как помочь молодежи реализовать себя?», «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?», «Что необходимо улучшить в господдержке малого и среднего бизнеса?». На них происходило обсуждение основных направлений работы по развитию республики. К примеру, на площадке, посвященной поддержке малого и среднего бизнеса, обсуждали возможные дополнительные меры стимулирования предпринимателей.- Вместе с правительством республики мы хотим подготовить законодательную инициативу на федеральный уровень для того, чтобы стимулировать предпринимателей вывести из тени своих работников, - рассказал победитель предварительного голосования «Единой России» Михаил Степанов. – Также проговорили открытие крупными компаниями окна возможностей для малого бизнеса. Чтобы компании, которые работают на территории нашей республики, дали возможность нашим небольшим предприятиям поставлять им нужную продукцию. При поддержке правительства это возможно.На площадке о проблемах медицины участники форума проработали варианты решений ключевых вопросов здравоохранения.- Сегодня имеется большая нехватка кадров в здравоохранении. Как по врачам, так и по среднему и младшему медицинскому персоналу, - рассказала победительница предварительного голосования Елена Вахрушкинова. - Часть вопросов можно решить, если увеличить финансирование по программе «Земский доктор». Причем, не меньше, чем в 1,5-2 раза. Это нужно, чтобы привлекать специалистов в медицинские учреждения республики, особенно в сельской местности. Кроме того, необходимо проработать вопрос доступного жилья для врачей и фельдшеров. Чтобы человек приехал, и у него уже были каике-то условия для более-менее комфортной жизни. Ведь едут в основном семейные люди. Хотя есть и молодые специалисты, которые тоже нуждаются в поддержке. Кроме того, нужно продолжать работу по повышению зарплат медицинских работников.Лидер бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов, в свою очередь, рассказал, почему форум носит название «Время надежных»:- Сегодня вся наша страна находится в непростой ситуации. Идет специальная военная операция, колоссальное экономическое давление со всех сторон. И в такое время важно, чтобы люди были сплоченными, едиными. И ориентировались на тех, у кого есть какой-то опыт, кто себя в жизни уже как-то зарекомендовал. Кто знает, как избежать ошибок, популизма. И принимает на себя ответственность, принимает решения, которые требуются для того, чтобы наша страна, наша республика и каждый ее житель чувствовал себя уверенно. Сегодня нельзя совершать ошибок. И нужны люди, надежные люди. Поэтому – «Время надежных».Также, по словам Алексея Цыденова, большая часть предложений, поступивших от участников форума, конструктивные и будут приняты в работу правительством Бурятии.Напомним, что 8 июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди».