В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным

Сегодня, 12 июня, в селе Новая Брянь Заиграевского района прощаются с погибшим на СВО Евгением Алексеевичем Домышевым, сообщает районная газета «Вперед».

Он родился в Заиграево 2 ноября 1977 года. Окончил Новобрянскую среднюю общеобразовательную школу. С 1995 по 1997 год служил в армии. В 2009 году Евгений женился, у семейной пары родились двое сыновей. Семья жила в поселке Онохой.

«20 октября 2022 года был призван на специальную военную операцию. Был ранен, после ранения снова отправился на СВО 12 апреля 2023 года»,

- рассказывают о Евгении.



Погиб 2 июня 2023 года. Прощание с Евгением Домышевым проходит в Доме культуры «Зенит» села Новая Брянь. Власти Заиграевского района выражают соболезнования родным и близким погибшего.