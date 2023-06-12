Политика и власть 12.06.2023 в 09:52

В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным

Евгений Домышев отправлялся на СВО дважды
A- A+
Текст: Алена Завывалова
В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным

Сегодня, 12 июня, в селе Новая Брянь Заиграевского района прощаются с погибшим на СВО Евгением Алексеевичем Домышевым, сообщает районная газета «Вперед».

Он родился в Заиграево 2 ноября 1977 года. Окончил Новобрянскую среднюю общеобразовательную школу. С 1995 по 1997 год служил в армии. В 2009 году Евгений женился, у семейной пары родились двое сыновей. Семья жила в поселке Онохой.

«20 октября 2022 года был призван на специальную военную операцию. Был ранен, после ранения снова отправился на СВО 12 апреля 2023 года»,

 - рассказывают о Евгении.  
Погиб 2 июня 2023 года. Прощание с Евгением Домышевым проходит в Доме культуры «Зенит» села Новая Брянь. Власти Заиграевского района выражают соболезнования родным и близким погибшего.


Фото: газета "Вперед"
Теги
СВО мобилизация военные некролог погибшие в Украине

Все новости

Правительство Бурятии о ситуации в Таксимо: «Опасность перехода огня на населенный пункт снята»
12.06.2023 в 15:51
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
12.06.2023 в 13:38
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
12.06.2023 в 13:16
В районе Бурятии легковушка и микроавтобус попали в ДТП
12.06.2023 в 12:42
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек
12.06.2023 в 12:29
В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя
12.06.2023 в 10:53
Двух военных из Бурятии вернули из плена
12.06.2023 в 10:34
В Заиграевском районе Бурятии прощаются с погибшим мобилизованным
12.06.2023 в 09:52
Глава Бурятии вылетел на пожар в Таксимо
12.06.2023 в 09:02
Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России
12.06.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
Двух военных из Бурятии вернули из плена
Мужчин ждет процесс реабилитации и восстановления
12.06.2023 в 10:34
На форуме «Время надежных» предложили новые возможности для малого бизнеса Бурятии
«Единая Россия» намерена убедить крупные холдинги закупаться у местных производителей
11.06.2023 в 11:17
В Бурятии проходит форум «Время надежных»

Секретарь отделения Единой России Алексей Цыденов рассказал об итогах работы партии

10.06.2023 в 12:13
В Улан-Удэ в День России простятся с многодетным отцом, погибшим на СВО
Дагбу Дамбаева мобилизовали 22 сентября
09.06.2023 в 18:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru