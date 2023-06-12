Политика и власть 12.06.2023 в 17:45

В районе Бурятии похоронили 25-летнего военнослужащего

Мэргэн Цыренжапов погиб на СВО в Украине
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии похоронили 25-летнего военнослужащего

В ходе спецоперации погиб выходец из Бичурского района Мэргэн Цыренович Цыренжапов. Он скончался 1 июня, сообщают в группе "Мемориал памяти военным из Бурятии".

Мэргэн был старшим сыном в семье, опорой для мамы, а также брата и сестры. Начальное общее образование получил в Шибертуйской средней школе. Основное общее образование - в школе-интернате №3 Улан-Удэ.

«Во время учёбы особый интерес проявлял к изучению математики и английского языка, серьёзно увлекался борьбой, являлся неоднократным призёром городских и республиканских соревнований. После 9 класса вернулся в родную школу, которую успешно окончил в 2015 году. Во время учёбы в Шибертуйской школе принимал активное участие в общественной жизни школы и поселения - футболист, волейболист, боксёр, танцор, активист Совета старшеклассников», 

- сообщают о нем в группе «Мемориал памяти военных из Бурятии».
После окончания школы учился в Восточно-Сибирском государственном институте культуры по специальности «туризм». В 2020 году ушел служить в армию. В январе 2022 года отправился в командировку в Крым, а в феврале принял участие в СВО.

«Мэргэн пользовался большим уважением среди друзей сослуживцев. Его запомнили отважным, смелым, верным боевым товарищем и добрым другом. Мэргэну было всего 25 лет. Остались жена и дочь»,

 - пишут о нем.
Цыренжапов Мэргэн Цыренович посмертно награждён Орденом Мужества. Церемония прощания состоялась 12 июня в улусе Шибертуй.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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