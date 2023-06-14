В Бурятии в летних загородных лагерях отдохнут 9,5 тысяч детей

13 июня в Джидинском районе провели совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале. Депутаты встретились в селе Петропавловка. В собрании принял участие председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Так, народные избранники подняли вопрос об организации детского отдыха в летних лагерях. В этом году на финансирование детской оздоровительной кампании из средств республиканского бюджета выделили 283 273 тыс. рублей.



«В 2023 году планируется к открытию 426 организаций для отдыха и оздоровления детей. Из них 27 стационарных лагерей, 334 лагеря с дневным пребыванием, 52 лагеря труда и отдыха, 9 лагерей палаточного типа и 4 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия»,

– отметил замминистра спорта и молодежной политики Эрдэм Биликтуев.



Общее количество детей в Бурятии - 142 570 человек. В этом году в лагеря отправятся 37 090 детей. Из них 20 834 ребенка задействованы в пришкольных лагерях дневного пребывания. 9 484 ребенка отправятся в стационарные загородные лагеря. Еще 1154 человек проведут лето в лагерях труда и отдыха, 3652 школьника поедут в санатории и 1966 детей отдохнут в палаточных лагерях. 457 юных жителей уедут в лагеря за пределы республики.

Среди основных проблем в районах с организацией детского отдыха – вопрос финансирования. Например, как отметил председатель совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» Зорикто Сундаров, сейчас средняя стоимость путевки в загородный лагерь на одного ребенка составляет порядка 30 тысяч рублей. Часть оплаты - 10 141 рубль производится из средств республиканского бюджета. Итого, фактическая стоимость путевки для родителей выходит в 20 282 рубля, что тоже весьма бьет по карману.

«Отдать 20 тысяч рублей за одного ребенка в деревне – не каждому по плечу. В некоторых семьях по 2-3 ребенка. В решении этого вопроса сказано, что (оплату путевки – Прим.ред.) хотите довести, чтобы 80% на себя брал бюджет?»,

- поинтересовался Зорикто Сундаров.



В ответ Эрдэм Биликтуев сообщил, что минспорта произвело расчеты по данному вопросу, но пока инициатива не была поддержана на уровне правительства. Вопрос находится в разработке.

На собрании отдельно подняли вопрос о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнут на детском отдыхе. В 2019 году в Джидинском районе в районе лагеря «Черемушки» река вышла из берегов, в связи с чем пришлось экстренно эвакуировать детей. Поступило предложение учесть этот момент и включить дополнительный вопрос в проект на грядущей сессии.