Политика и власть 14.06.2023 в 17:08

В Бурятии в летних загородных лагерях отдохнут 9,5 тысяч детей

Председатель Улан-Удэнского горсовета принял участие в совете органов местного самоуправления
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в летних загородных лагерях отдохнут 9,5 тысяч детей

13 июня в Джидинском районе провели совет представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале. Депутаты встретились в селе Петропавловка. В собрании принял участие председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Так, народные избранники подняли вопрос об организации детского отдыха в летних лагерях. В этом году на финансирование детской оздоровительной кампании из средств республиканского бюджета выделили 283 273 тыс. рублей.

«В 2023 году планируется к открытию 426 организаций для отдыха и оздоровления детей. Из них 27 стационарных лагерей, 334 лагеря с дневным пребыванием, 52 лагеря труда и отдыха, 9 лагерей палаточного типа и 4 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия»,

 – отметил замминистра спорта и молодежной политики Эрдэм Биликтуев.


Общее количество детей в Бурятии - 142 570 человек. В этом году в лагеря отправятся 37 090 детей. Из них 20 834 ребенка задействованы в пришкольных лагерях дневного пребывания. 9 484 ребенка отправятся в стационарные загородные лагеря. Еще 1154 человек проведут лето в лагерях труда и отдыха, 3652 школьника поедут в санатории и 1966 детей отдохнут в палаточных лагерях. 457 юных жителей уедут в лагеря за пределы республики.

Среди основных проблем в районах с организацией детского отдыха – вопрос финансирования. Например, как отметил председатель совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» Зорикто Сундаров, сейчас средняя стоимость путевки в загородный лагерь на одного ребенка составляет порядка 30 тысяч рублей. Часть оплаты - 10 141 рубль производится из средств республиканского бюджета. Итого, фактическая стоимость путевки для родителей выходит в 20 282 рубля, что тоже весьма бьет по карману.

«Отдать 20 тысяч рублей за одного ребенка в деревне – не каждому по плечу. В некоторых семьях по 2-3 ребенка. В решении этого вопроса сказано, что (оплату путевки – Прим.ред.) хотите довести, чтобы 80% на себя брал бюджет?»,

- поинтересовался Зорикто Сундаров.

В ответ Эрдэм Биликтуев сообщил, что минспорта произвело расчеты по данному вопросу, но пока инициатива не была поддержана на уровне правительства. Вопрос находится в разработке.

На собрании отдельно подняли вопрос о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнут на детском отдыхе. В 2019 году в Джидинском районе в районе лагеря «Черемушки» река вышла из берегов, в связи с чем пришлось экстренно эвакуировать детей. Поступило предложение учесть этот момент и включить дополнительный вопрос в проект на грядущей сессии.

«Конечно, проблемы везде одни и те же - что в Улан-Удэ, что в районах республики. Но в районах гораздо больше проблем, потому что в Улан-Удэ кое-какие финансовые средства все-таки можем найти и обеспечить ремонт лагерей детского отдыха, безопасность детей. Эта работа у нас регулярно проводится, в том числе нашим профильным комитетом по социальной политике. Наши коллеги-депутаты выезжают на места. Также мы послушали, как наши коллеги в районах проводят эти мероприятия, обсудили проблемы, которые они встречают. Например, коллега с Джидинского района рассказал, что следует обратить внимание на ситуации с паводками. Инициатива сегодня была принята, с ней дальше будут работать, в резолюции указали это решение»,

 - резюмировал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.





Фото: "Номер один"

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горсовет улан-удэ детский отдых

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