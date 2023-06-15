Политика и власть 15.06.2023 в 09:46

Прошедший в Бурятии форум «Время надежных» заинтересовал федеральных экспертов

По их мнению, на этой площадке были обозначены главные политические месседжи республики
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Текст: Иван Иванов
Прошедший в Бурятии форум «Время надежных» заинтересовал федеральных экспертов
В Бурятии, напомним, прошел форум «Время надежных», организованный партией «Единая Россия». Которая имеет большинство мест в Народном Хурале, наряду с такими фракциями, как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия. За Правду».

«Время надежных» привлек внимание федеральных экспертов. Которые рассказали, в том числе, и о скрытых смыслах и месседжах этого мероприятия.

- Электоральное значение форума поневоле заслонило от экспертного сообщества иные его смыслы. Глава Бурятии собрал на одной площадке представителей уходящих и приходящих элит, отобранных в ходе борьбы на выборах в прошлые годы и еще не успевших забыться схваток в ходе праймериз. Эти люди уже успели наглядно продемонстрировать свою эффективность, обеспечив небывало высокий уровень явки граждан в ходе предварительного голосования. Сейчас им предложено заняться решением вполне конкретных проблем республики, - сказал, к примеру, политолог, заместитель директора Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Валерий Прохоров.

По его словам, речь идет о «консолидации истеблишмента вокруг нарождающихся программ развития республики, как минимум, на среднесрочную перспективу».

Другой эксперт – директор Центра ПРИСП, член Правления РАПК Сергей Румянцев, уверен, что этот форум несет в себе конкретные сигналы от лидера партии Алексея Цыденова:

- Вполне очевидно, что Цыденов решил не заметать грязь под ковер и точно не намерен радовать публику потемкинскими деревнями. Глава Бурятии четко дает понять, что не намерен скрывать проблемы или забалтывать их. Речь идет о намерении обсудить с ресурсными политиками стратегию их решения, чтобы в дальнейшем преобразовать сказанное на форуме в четкие «дорожные карты». Это транслирует аудитории важный месседж: партия берет на себя реальную ответственность за решение наболевших проблем региона, - считает эксперт.

Отдельно Сергей Румянцев отметил площадку форума «Как будут дальше развиваться города Бурятии? Что такое Мастер-план?», на которой обсуждали, в числе прочего, развитие Улан-Удэ за счет федеральных денег. Проект мастер-плана столицы Бурятии, напомним, одобрил лично президент страны Владимир Путин во время визита в республику.

- Фактически речь идет о завуалированном месседже мероприятия: федеральный центр твердо намерен выполнить все обещания, данные в ходе недавнего визита президента, начиная от газификации и заканчивая вложениями в реновацию республиканской столицы. Напомним, что в рамках программы мастер-планов именно Улан-Удэ получит наибольшее финансирование. Причем полученные деньги будет направлены на вполне конкретную задачу: перестроить центр города из ветхого в современный, что приведет к переселению в новое комфортное жилье жителей 500 старых многоквартирных домов в центре столицы Бурятии, - уверен Сергей Румянцев.

Напомним, что 8 июня Народный Хурал официально объявил дату выборов. Они пройдут 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» будет конкурировать с другими политическими партиями республики: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые Люди».
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