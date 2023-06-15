«Новые люди» помогли молодым жителям Улан-Удэ создать оригинальный бизнес-проект

Финал третьего сезона программы «Я в деле» собрал 56 команд со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы «Больших гонок для молодых предпринимателей» - партнёрского проекта трека «Росмолодёжь. Бизнес» - и завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.





«Все идеи, которые мы сегодня здесь видим, интересные и перспективные. Какие-то проекты уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнёрство с вузами. Через третий сезон проекта «Я в деле» прошло 12 тысяч студентов. Они построили 3 тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно — наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.





Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель правительства оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о социальном и технологичном бизнесе.



