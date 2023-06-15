Политика и власть 15.06.2023 в 12:05

«Новые люди» помогли молодым жителям Улан-Удэ создать оригинальный бизнес-проект

Он создан в рамках программы «Я в деле», которую запустила партия
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Текст: Иван Иванов
«Новые люди» помогли молодым жителям Улан-Удэ создать оригинальный бизнес-проект
Жители Улан-Удэ Очир Буянтуев, Виктор Болотов и Сандан Анзанов создали проект развлекательного досугового центра. По замыслу авторов, люди смогут брать в аренду зоны центра и проводить там различные мероприятия. Проект авторы создали в рамках программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле» и презентовали в Москве.

Финал третьего сезона программы «Я в деле» собрал 56 команд со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы «Больших гонок для молодых предпринимателей» - партнёрского проекта трека «Росмолодёжь. Бизнес» - и завершило третий сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.


Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Дёмин и Ксения Горячева.

«Все идеи, которые мы сегодня здесь видим, интересные и перспективные. Какие-то проекты уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнёрство с вузами. Через третий сезон проекта «Я в деле» прошло 12 тысяч студентов. Они построили 3 тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно — наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.


Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель правительства оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о социальном и технологичном бизнесе.


Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идёт при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы — научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде. Стать участником «Я в деле» можно зарегистрировавшись на сайте явделе.рф.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
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