В Бурятии отдохнут 100 школьников из ДНР

На днях Народный Хурал посетил Джидинский район. На совете представительных органов местного самоуправления в Петропавловке обсудили ряд вопросов. Особое внимание обратили на организацию детского летнего отдыха в загородных и пришкольных лагерях.

С докладом по этой теме выступил замминистра спорта и молодежной политики Эрдэм Биликтуев. Он сообщил, что в этом году начнут работу 426 пришкольных и загородных лагеря по всей республике. На финансирование детской оздоровительной кампании из средств регионального бюджета выделили 283 273 тысячи рублей. Отдельную работу провели по вопросам безопасности детей на отдыхе.

«В Республике Бурятия на 2023 год 31 загородный стационарный лагерь или 100 % находятся в лесном массиве, либо рядом с лесным массивом. Во всех указанных лагерях проведена или проводится опашка. Имеются первичные средства пожаротушения, наружное противопожарное водоснабжение. Территории лагеря оснащены освещением. Охрана будет обеспечиваться частными охранными организациями в 30 организациях, в 1-м лагере силами сторожей и охранников в штате лагеря. В 24 лагерях имеются контрольно-припускные пункты, что составляет 77 %»,

- рассказал Эрдэм Биликтуев.





Как добавила зампредседателя Народного Хурала Бурятии

, тема организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - под пристальным вниманием депутатов республиканского парламента.



«Этот вопрос обсуждался не раз, в том числе и на федеральном уровне. Председатель Народного Хурала Владимир Анатольевич Павлов акцентировал на этой проблеме внимание сенаторов в рамках «Часа субъекта» на пленарном совещании Совета Федерации в 2022. Кроме того, депутаты Народного Хурала выступали с обращением к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по проблеме организации летнего отдыха и оздоровления детей»,

- сказала Татьяна Мантатова.

Всего в регионе 142 570 детей. В этом году в лагеря различного типа отправятся 37 тысяч юных жителей. Озвучили порядок оказания материальной помощи для работающих родителей, покупающих путевки: 10 141 рубль для стационарных лагерей, 2 856 рублей для лагерей с дневным пребыванием. 2448 рубль для лагерей труда и отдыха, 1820 рублей для палаточных и 15602 рубля для санаторно-оздоровительных лагерей.

Как отметили на совете, Бурятия примет 100 детей из Старобешевского района Донецкой Народной республики: 50 школьников отдохнут в лагере «Юность», еще 50 – в лагере «Энхалук». Еще ожидается приезд 30 детей из Монголии в лагерь «Юность». Дополнительное внимание уделили вопросам патриотического воспитания в детских учреждениях. В лагеря направлены методические рекомендации от Минпросвещения России по этой теме.







На собрании также выслушали доклады коллег из районных центров. Так, депутат от Джидинского района напомнил, что в лагере «Черемушки» в 2019 году во время паводков пришлось экстренно эвакуировать детей. В связи с таким риском, предложено включить дополнительные средства конкретно для этого учреждения – предусмотреть покупку спасательных жилетов и других плавательных средств.

«Необходимо рекомендовать правительству Бурятии проработать этот вопрос с МО «Джидинский район»,

- отреагировала Татьяна Мантатова.



Помимо этого, депутаты райцентров сообщили, что, несмотря на материальную поддержку из республиканского бюджета в 10 141 рубль, нужно учесть, что стоимость путевок разнится по Бурятии. Председатель комитета Народного Хурала Бурятия по социальной политике Игорь Марковец считает, что необходимо увеличить софинансирование из республиканского бюджета на стоимость путевок.

«Расчётная стоимость у нас берётся 50%, 10 тысяч мы доплачиваем. Но это - лишь средняя расчётная стоимость, на деле, путёвка обходится значительно дороже. Сегодня мы слышим, что в одном районе она стоит 31 тысячу рублей, это получается – 21 тысяча рублей из кармана родителя. Сложно родителям найти такие средства, и мы потеряем в количестве оздоровляемых детей», - прокомментировал Игорь Марковец.



По итогу совета вынесли несколько решений. Среди них: правительству Бурятии рекомендовано увеличить частичную оплату расчетной стоимости путевки до 80 % вместо имеющихся 50 %. Главам муниципалитетов дали указание обеспечить в полном объеме выполнение требований по безопасности детей, пребывающих на отдыхе.