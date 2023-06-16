В Бурятии намерены развивать малую авиацию

В Народном Хурале oбcyдили aвиacooбщeниe в pecпyбликe. Отрасль находится не в лучшем состоянии – старые самолеты, отсутствует авиасообщение с районами республики, нехватка билетов. О том, как решить эти проблемы, поговорили на «круглом столе» «Авиатранспортная доступность в республике Бурятия».Еще в начале 90-х гг. прошлого века в республике был 21 аэропорт, сегодня их осталось три - в столице республики и на севере Бурятии (Нижнеангарск и Таксимо). В прошлом году они приняли около 700 000 пассажиров. Самолёты у нас более, чем востребованы, однако наладить авиасообщение со всеми районами республики весьма проблематично – в первую очередь из-за больших затрат.В приветственном слове к участникам «круглого стола» заместитель председателя комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев напомнил об истоках бурятской авиации.- Сегодняшний круглый стол в 2023 году совпал со столетием образования в БМАССР добровольного общества «Бурлет», зарегистрированного 17 октября 1923 года. Его тогда возглавил Михей Ербанов. Это было первое в Сибири и на Дальнем Востоке подобное объединение. В 1925 году был осуществлен первый полет. В 1926 году появилось объединение «Добролет». Также в 1926 году состоялся первый перелет Верхнеудинск-Курумкан, а в 1962 году организован первый в Восточной Сибири коллектив вертолетчиков. На сегодня востребованность пассажирских авиаперевозок очень большая. Полностью отсутствуют пассажирские перевозки в Баунтовском районе. Ранее жители республики летали в Закаменск, Курумкан, Баргузин, Кырен, сейчас таких рейсов нет, - отметил парламентарий.Между тем, в действующих аэропортах пассажиропоток растет. Так, в 2022 году аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил 629 025 пассажиров, при этом рост по сравнению с 2021 годом составил 16% (2021 год – 540 000).Аэропорт Нижнеангарск в 2022 году обслужил 35 969 пассажиров, при этом рост по сравнению с 2021 годом составил 41,9% (2021 год – 25 338). Аэропорт Таксимо в 2022 году обслужил 19 727 пассажиров, при этом рост по сравнению с 2021 годом составил 26,6% (2021 год – 15 576).Однако летать в отдаленные районы республики авиакомпаниям не выгодно – загрузка судна маленькая, а расходы получаются огромные. Так, по маршруту Улан-Удэ – Багдарин – Улан-Удэ вертолетами Ми 8АМТ экономически обоснованный тариф составляет 40 039,26 рублей, а тариф, оплачиваемый пассажирами – 5 500 рублей.- Стоимость одного оборотного рейса при условии полной загрузки воздушного судна (20 пассажиров) составит 1 381 570 рублей. При выполнении 52 рейсов (при частоте 1 раз в неделю в течение года) сумма субсидии составит 71 841 661 рублей, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия АлександрГоге.Глава Муйского района Бурятии Андрей Козлов рассказал, что добраться до Таксимо самолетом – задача не из легких. Заветные билеты на небольшой вертолет раскупают за месяц, а то и два вахтовики, которые работают на севере республики или используют Таксимо как перевалочный пункт на пути в другие регионы.- На сегодня из Таксимо осуществляются авиаперевозки в Улан-Удэ – два рейса в неделю, с 17 июня добавили третий рейс, в Иркутск летает два рейса, в Красноярск тоже два. У нас очень сложно купить билеты в Улан-Удэ, за месяц невозможно взять. Летает много вахтовиков, 80% пассажиров - это вахтовики. Потому что из Иркутска стоит 16 тысяч, там субсидирования нет, а из Улан-Удэ стоит 6300.Много больных летают в Улан-Удэ, они сидят на подсадку. Хочется, чтобы сделали бронь, хотя бы три билета на каждый рейс. Один рейс положение не спасет, - поделился наболевшим глава района.Депутат Анатолий Кушарев уверен – необходимо возрождать авиасообщение со всеми районами республики.- Раньше я в Бичуру летал на самолете, так было выгоднее, чем ездить на машине. В Баргузин также нужен рейс, дорога там ужасная, - высказал мнение парламентарий.Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства парировал – сказал, что расстояние до Бичурского района не слишком большое и туда вполне можно добраться автомобильным транспортом.Также депутаты задали Александру Гоге вопрос о перспективах полетов в Багдарин.- Тариф до Багдарина установлен, но мы не можем найти перевозчика. Перевозчиков не устраивают экономика, доходы. В основном ведь летают вертолеты, пассажиров можно взять немного. Эти вертолеты используются и для перевозок, а при полной загрузке много груза не возьмешь – это небезопасно. В целом, малая авиация в республике представлена очень слабо, эксплуатируется в основном МИ-8. На самолете летать выгоднее. Если на МИ-8 летный час обойдется в 260 тысяч, то на самолете - 95 тысяч, - пояснил Александр Гоге.Низкая цена на билеты в республике привлекает всех. Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили возможность оставить субсидированные билеты только для жителей республики.- Это республиканская субсидия из нашего бюджета, было логичнее, если бы эти субсидии предлагались только на граждан, проживающих и зарегистрированных на территории республики, - предложил заместитель председателя Комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев.Также парламентарии обсудили состояние авиационной техники и организацию работ по авиационной охране лесов. В качестве улучшения работы санавиации, участники круглого стола предложили рассмотреть возможность заменить устаревшие модели АН-2 на более современный транспорт - самолеты типа Л-410. Опыт использования данных воздушных судов имеется в 2012-2022 гг. Данный самолёт производится в Свердловской области.Участники «круглого стола» пришли к выводу о том, что без государственной поддержки сохранить имеющуюся сеть аэропортов и посадочных площадок местных воздушных линий невозможно. Для реконструкции аэродромных комплексов поселков Нижнеангарск и Таксимо необходимо выделить целевое финансирование в рамках национальной программы развития Дальнего Востока. Также необходимо финансирование для субсидирования перелетов для жителей труднодоступных районов Бурятии.Фото: «Номер один»