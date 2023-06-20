В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству

20 июня прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нем рассмотрели два вопроса технического характера – они касались приведения положения комитета по строительству в соответствие с федеральным законодательством.

Первый вопрос касался соцсетей. Говоря простыми словами, согласно Федеральному закону №8, органы власти обязаны обеспечить доступ к информации о своей работе для всех жителей. С учетом, что социальные сети плотно вошли в обиход почти каждого россиянина, через них получать информацию стало проще всего. Теперь комитет по строительству будет рассказывать о своей деятельности в отечественных соцсетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Кроме того, на заседании в положение комитета по строительству добавили пункт, что теперь этот орган отвечает за наложение сервитутов на участках, расположенных рядом с дорожной сетью.