В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
20 июня прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нем рассмотрели два вопроса технического характера – они касались приведения положения комитета по строительству в соответствие с федеральным законодательством.
Первый вопрос касался соцсетей. Говоря простыми словами, согласно Федеральному закону №8, органы власти обязаны обеспечить доступ к информации о своей работе для всех жителей. С учетом, что социальные сети плотно вошли в обиход почти каждого россиянина, через них получать информацию стало проще всего. Теперь комитет по строительству будет рассказывать о своей деятельности в отечественных соцсетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Кроме того, на заседании в положение комитета по строительству добавили пункт, что теперь этот орган отвечает за наложение сервитутов на участках, расположенных рядом с дорожной сетью.
«На заседании мы обсудили, что теперь комитет должен освещать свою деятельность в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Хотелось бы отметить, что Улан-Удэнский городской совет депутатов освещает свою деятельность во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на площадках Яндекс «Дзен» и «ЯRUS». Вторым вопросом мы рассмотрели передачу полномочий комитету по строительству о наложении сервитута на участках, на которых проходит дорожная сеть»,
- резюмировал депутат горсовета Василий Цыремпилов.
Фото: Номер один