Политика и власть 20.06.2023 в 16:54

В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству

Официальная информация теперь будет появляться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству

20 июня прошло заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На нем рассмотрели два вопроса технического характера – они касались приведения положения комитета по строительству в соответствие с федеральным законодательством.

Первый вопрос касался соцсетей. Говоря простыми словами, согласно Федеральному закону №8, органы власти обязаны обеспечить доступ к информации о своей работе для всех жителей. С учетом, что социальные сети плотно вошли в обиход почти каждого россиянина, через них получать информацию стало проще всего. Теперь комитет по строительству будет рассказывать о своей деятельности в отечественных соцсетях «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Кроме того, на заседании в положение комитета по строительству добавили пункт, что теперь этот орган отвечает за наложение сервитутов на участках, расположенных рядом с дорожной сетью.

«На заседании мы обсудили, что теперь комитет должен освещать свою деятельность в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Хотелось бы отметить, что Улан-Удэнский городской совет депутатов освещает свою деятельность во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на площадках Яндекс «Дзен» и «ЯRUS». Вторым вопросом мы рассмотрели передачу полномочий комитету по строительству о наложении сервитута на участках, на которых проходит дорожная сеть», 

- резюмировал депутат горсовета Василий Цыремпилов.



Фото: Номер один

Теги
горсовет улан-удэ администрация улан-удэ

Все новости

В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов
20.06.2023 в 17:54
Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля
20.06.2023 в 17:46
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
20.06.2023 в 17:43
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
20.06.2023 в 17:18
В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
20.06.2023 в 16:56
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
20.06.2023 в 16:54
Водоемы в пригородах Улан-Удэ наводнили опасные бактерии и яйца глистов
20.06.2023 в 16:36
В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»
20.06.2023 в 16:18
В Чите за угон машины осужден житель Улан-Удэ
20.06.2023 в 16:16
Мэр Улан-Удэ: Таможенники наравне с пограничниками и армией защищают рубежи нашей Родины
20.06.2023 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй
19.06.2023 в 17:12
В районе Бурятии простятся с 43-летним мобилизованным, погибшим на СВО
Леонида Короткова похоронят в селе Чикой
17.06.2023 в 16:46
Доходы – больше плана
В Бурятии прошли публичные слушания по бюджету прошлого года
16.06.2023 в 10:24
В Бурятии намерены развивать малую авиацию
Север республики просит сделать рейсы в Улан-Удэ ежедневными
16.06.2023 в 10:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru