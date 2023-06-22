В Улан-Удэ почтили воинов, умерших от ран в госпиталях

«Великий день памяти. В этот день началась Великая Отечественная война. Нет той семьи, которой не коснулась бы та страшная трагедия. Задача нас и нашего поколения - помнить. Сегодня наши воины ведут уже свою борьбу против фашизма. Наша задача, как у наших прадедов - победить. А у молодого поколения - помнить и знать, что значит мирное небо, и какой ценой оно было достигнуто. Тяжелые времена рождают сильных людей. Сейчас та ситуация, когда всё общество должно сплотиться ради одной победы», - сказал депутат Анатолий Белоусов.

«Это очень скорбный день для нашей страны. Мы должны обязательно помнить и чтить эту дату. Великая Отечественная война самая кровопролитная в истории. Мы должны, как победы, так и даты которые были очень печальными для нашей страны - помнить. Очень много наших земляков погибло. Эта дата была стартом. Сегодня нам всем напомнили о том, что в то время бомбили города, которые теперь находятся в Украине. Раньше мы были одной большой страной, жаль, что сегодня в период СВО мы такие разные», - подытожил депутат Денис Гармаев.

Сегодня в России отмечается памятная дата - День памяти и скорби. Почтить память и отдать дань уважения воинам и жертвам Великой Отечественной войны пришли депутаты Улан-Удэнского Городского совета и жители города.Ровно 82 года назад Вячеслав Молотов выступил по радио с речью, в которой он официально сообщил советскому народу о нападении нацистской Германии на Советский Союз и объявил о начале отечественной войны: «…Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировки города…».С тех пор 22 июня признано датой, напоминающей о начале самой кровавой и разрушительной войны в истории нашей страны. Этим утром в День памяти и скорби депутаты городского совета города Улан-Удэ возложили алые гвоздики к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы войны. Народные избранники зажгли «свечи памяти» в знак одноименной ежегодной всероссийской акции.Акция «Свеча памяти» прошла на всех мемориалах нашего города. Память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны традиционно почтили минутой молчания.Каждый желающий может сегодня прийти к мемориальным комплексам, посвящённым Великой Отечественной войне и почтить память погибших, возложив несколько гвоздик. Их красный цвет символизирует не только кровь и жертвы, отданные во время войны, но и считается символом любви и уважения к ветеранам, которые защищали народ и сражались за свою страну.