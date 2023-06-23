Политика и власть 23.06.2023 в 11:32

Премьер-министр Монголии посетит «Летний Давос» во время визита в Китай

Планируется, что в ходе визита будут подписаны двусторонние документы о сотрудничестве
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Премьер-министр Монголии посетит «Летний Давос» во время визита в Китай
Глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время визита в Китай с 27 по 29 июня примет участие во всемирном экономическом форуме, который известен как «Летний Давос» в городе Тяньцзин.

«Премьер-министр нашей страны нанесет официальный визит в КНР по приглашению своего китайского коллеги Ли Цяня. Также в ходе визита пройдут встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ЧжаоЛэцзи. Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поедет в Тяньцзин на всемирный экономический форум, известный как Летний Давос», - сообщается на сайте монгольского кабмина.

Планируется, что глава монгольского правительства в ходе встреч и переговоров подпишет двусторонние документы о сотрудничестве. На сегодня Китай является главным внешнеторговым партнером Монголии. На конец 2022 года внешнеторговый оборот Монголии достиг $21,2 млрд, из них на долю КНР пришлось 64%, на РФ - 12,7%.

Фото: pixabay.com
Теги
Монголия

Все новости

Студенты из Улан-Удэ участвуют в конкурсе «Студенческий стартап»
23.06.2023 в 11:38
В Бурятии заработает такс-фри
23.06.2023 в 11:34
Премьер-министр Монголии посетит «Летний Давос» во время визита в Китай
23.06.2023 в 11:32
В Улан-Удэ горожане вступили в схватку с собаколовами
23.06.2023 в 11:02
В Бурятии автомобиль упал в реку, погибли три человека
23.06.2023 в 10:23
В Чите росгвардейцам Бурятии вручили госнаграды
23.06.2023 в 10:18
На трассе в Бурятии перевернулась «Королла»
23.06.2023 в 10:05
Работницу церковного центра помощи обокрал супердомушник
23.06.2023 в 10:05
В Улан-Удэ пожилой водитель насмерть задавил пенсионерку
23.06.2023 в 09:54
В Бурятии почти вдвое вырос спрос на вахтовиков
23.06.2023 в 09:42
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Улан-Удэ почтили воинов, умерших от ран в госпиталях
Депутаты Горсовета возложили цветы и зажгли «свечи памяти»
22.06.2023 в 13:05
Парашютист-десантник из Бурятии погиб на СВО
У него остались три дочери и внучка
21.06.2023 в 14:38
Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале
Алексей Цыденов высказал ряд предложений на совещании по вопросам развития речного судоходства
21.06.2023 в 11:02
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
Официальная информация теперь будет появляться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
20.06.2023 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru