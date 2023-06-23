Премьер-министр Монголии посетит «Летний Давос» во время визита в Китай

Глава монгольского правительства Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время визита в Китай с 27 по 29 июня примет участие во всемирном экономическом форуме, который известен как «Летний Давос» в городе Тяньцзин.«Премьер-министр нашей страны нанесет официальный визит в КНР по приглашению своего китайского коллеги Ли Цяня. Также в ходе визита пройдут встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ЧжаоЛэцзи. Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ поедет в Тяньцзин на всемирный экономический форум, известный как Летний Давос», - сообщается на сайте монгольского кабмина.Планируется, что глава монгольского правительства в ходе встреч и переговоров подпишет двусторонние документы о сотрудничестве. На сегодня Китай является главным внешнеторговым партнером Монголии. На конец 2022 года внешнеторговый оборот Монголии достиг $21,2 млрд, из них на долю КНР пришлось 64%, на РФ - 12,7%.Фото: pixabay.com