В Бурятии простятся с погибшим военным из Кяхтинского района

В республике с прискорбием сообщают о гибели Бадматарова Балдана Валерьевича. Он был старшим сержантом, участвовал в СВО с 2022 года и погиб несколько дней назад, 18 июня. Об этом сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Бадматаров Балдан родился в селе Усть-Киран Кяхтинского района 3 июня 1993 года. Он был старшим ребенком в семье. Окончил Усть-Киранскую среднюю общеобразовательную школу в 2010 году.



«В школьные годы на протяжении нескольких лет являлся чемпионом и призером по стрельбе из лука. По окончании школы продолжил обучение в БГУ, на физико -математическом факультете. С 2012 года проходил службу в ВС РФ Забайкальского края, поселке Домна. За время прохождения службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий. Пользовался авторитетом, как среди личного состава, так и у командования части»,

- рассказывают о Балдане.



2016 году мужчина подписал контракт с кяхтинской воинской частью. В 2018 году проходил военные учения в Чите, за что его наградили медалью «Восток-2018». В начале января 2022 года он вместе с товарищами выехал на Российско-Белорусские военные учения «Союзная решимость». За время участия в военных действиях на СВО награждён медалями Александра Суворова, «За боевые отличия». Погиб 18 июня 2023 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

«У Балдана остались отец, жена и две сестрёнки»,

- добавляют в сообщении.



Прощание и траурный митинг пройдут 30 июня в его родном селе Усть-Киран.