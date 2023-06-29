Политика и власть 29.06.2023 в 13:50

В Бурятии простятся с погибшим военным из Кяхтинского района

Балдана Бадматарова посмертно наградили Орденом Мужества
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с погибшим военным из Кяхтинского района

В республике с прискорбием сообщают о гибели Бадматарова Балдана Валерьевича. Он был старшим сержантом, участвовал в СВО с 2022 года и погиб несколько дней назад, 18 июня. Об этом сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Бадматаров Балдан родился в селе Усть-Киран Кяхтинского района 3 июня 1993 года. Он был старшим ребенком в семье. Окончил Усть-Киранскую среднюю общеобразовательную школу в 2010 году.

«В школьные годы на протяжении нескольких лет являлся чемпионом и призером по стрельбе из лука. По окончании школы продолжил обучение в БГУ, на физико -математическом факультете. С 2012 года проходил службу в ВС РФ Забайкальского края, поселке Домна. За время прохождения службы зарекомендовал себя как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий. Пользовался авторитетом, как среди личного состава, так и у командования части», 

 - рассказывают о Балдане.
В 2016 году мужчина подписал контракт с кяхтинской воинской частью. В 2018 году проходил военные учения в Чите, за что его наградили медалью «Восток-2018». В начале января 2022 года он вместе с товарищами выехал на Российско-Белорусские военные учения «Союзная решимость». За время участия в военных действиях на СВО награждён медалями Александра Суворова, «За боевые отличия». Погиб 18 июня 2023 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

«У Балдана остались отец, жена и две сестрёнки», 

- добавляют в сообщении.
Прощание и траурный митинг пройдут 30 июня в его родном селе Усть-Киран.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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