Политика и власть 03.07.2023 в 09:46
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
Алексей Кожевников принимал участие на СВО в Украине
Текст: Алена Завывалова
Скончался выходец из Селенгинского района Алексей Петрович Кожевников. Мужчина погиб в ходе проведения СВО в Украине.
Алексей родился в Гусином Озере 7 мая 1987 году. Учился в школе №92, закончил 9 классов. 6 августа 2009 года вступил в ряды российской армии, служил в Чите в мотострелковых войсках. Закончил службу в звании младшего сержанта.
В сентябре 2022 вновь его забрали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Принимал участие в СВО.
«У Алексея остались брат , сестра, жена, две дочери, два внука. Скорбим вместе с родными и близкими Алексея!»
- сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии