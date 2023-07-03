Политика и власть 03.07.2023 в 09:46

В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного

Алексей Кожевников принимал участие на СВО в Украине
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного

Скончался выходец из Селенгинского района Алексей Петрович Кожевников. Мужчина погиб в ходе проведения СВО в Украине.

Алексей родился в Гусином Озере 7 мая 1987 году. Учился в школе №92, закончил 9 классов. 6 августа 2009 года вступил в ряды российской армии, служил в Чите в мотострелковых войсках. Закончил службу в звании младшего сержанта.

В сентябре 2022 вновь его забрали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Принимал участие в СВО.

«У Алексея остались брат , сестра, жена, две дочери, два внука. Скорбим вместе с родными и близкими Алексея!»

 - сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

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СВО некролог погибшие в Украине

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