В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного

Скончался выходец из Селенгинского района Алексей Петрович Кожевников. Мужчина погиб в ходе проведения СВО в Украине.

Алексей родился в Гусином Озере 7 мая 1987 году. Учился в школе №92, закончил 9 классов. 6 августа 2009 года вступил в ряды российской армии, служил в Чите в мотострелковых войсках. Закончил службу в звании младшего сержанта.



В сентябре 2022 вновь его забрали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Принимал участие в СВО.