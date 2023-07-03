9400 жителей ДФО отправили в войска

В Восточном военном округе продолжается проведение весеннего призыва граждан на военную службу. Военными комиссариатами округа уже принято решений о призыве более 9400 граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всего будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы около 10 тысяч граждан, проживающих на территории ДФО.

«Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа»,

- сообщают в пресс-службе округа.



На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа