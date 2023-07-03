9400 жителей ДФО отправили в войска
В Восточном военном округе продолжается проведение весеннего призыва граждан на военную службу. Военными комиссариатами округа уже принято решений о призыве более 9400 граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всего будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы около 10 тысяч граждан, проживающих на территории ДФО.
На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечат военной формой одежды. Также каждому призывнику будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены и банковская карта для начисления денежного довольствия.
«Все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2023 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа»,
- сообщают в пресс-службе округа.
Помимо этого, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.
Фото: пресс-служба Восточного военного округа