В районе Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем

4 июля на центральной площади Гусиноозерска пройдет прощальный митинг в честь погибшего Якимова Евгения Олеговича.

«Евгений был добрым, трудобивым, надёжным, другом и товарищем, заботливым сыном и братом, был чистым и светлым человеком»,

- пишут о нем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».



Евгений родился 7 сентября 1984 года в селе Арсадан Селенгинского района в многодетной семье. В 1986 году Якимовы переехали в село Ягодное, где Евгений пошёл в первый класс, учился до четвёртого класса, а затем продолжил учёбу в Загустайской средней общеобразовательной школе села Тохой. После школы учился в Улан-Удэ по профессии электросварщик ручной сварки. После выпуска работал на Сахалине.С 2021 года устроился работать на Гусиноозёрской ГРЭС. В июне 2023 года отправился добровольцем в зону СВО. Погиб при выполнении боевого задания.