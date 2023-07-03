Политика и власть 03.07.2023 в 16:52

В районе Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем

Евгений Якимов отправился на спецоперацию только в июне
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем

4 июля на центральной площади Гусиноозерска пройдет прощальный митинг в честь погибшего Якимова Евгения Олеговича.

Евгений родился 7 сентября 1984 года в селе Арсадан Селенгинского района в многодетной семье. В 1986 году Якимовы переехали в село Ягодное, где Евгений пошёл в первый класс, учился до четвёртого класса, а затем продолжил учёбу в Загустайской средней общеобразовательной школе села Тохой. После школы учился в Улан-Удэ по профессии электросварщик ручной сварки. После выпуска работал на Сахалине.

С 2021 года устроился работать на Гусиноозёрской ГРЭС. В июне 2023 года отправился добровольцем в зону СВО. Погиб при выполнении боевого задания.

«Евгений был добрым, трудобивым, надёжным, другом и товарищем, заботливым сыном и братом, был чистым и светлым человеком»,

 - пишут о нем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».




Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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