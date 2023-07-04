Депутат Народного Хурала Бурятии получил ранение на СВО

Известный тележурналист и депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО, 2 июля получил ранение в бою. Об этом сообщают в соцсетях Народного Хурала.



Намсарай Намсараев рассказал, что сейчас находится в госпитале на территории России, с ним все хорошо.



«Начался бой. Мина попала точно в окоп, я перешел в другой блиндаж. Прямо передо мной мина взорвалась, меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит»,

- рассказал о своем состоянии Намсарай Владимирович.



Судя по голосу, настрой у депутата боевой, рассказывают в Хурале.

«Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться к своим ребятам на передовую»,

- добавляют в сообщении.



На СВО депутат с 2022 года, туда он отправился добровольцем.