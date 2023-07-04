Политика и власть 04.07.2023 в 14:59

Депутат Народного Хурала Бурятии получил ранение на СВО

Намсарай Намсараев: «Передо мной мина взорвалась»
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Текст: Евгения Гармаева
Депутат Народного Хурала Бурятии получил ранение на СВО

Известный тележурналист и депутат Народного Хурала Бурятии Намсарай Намсараев, участвующий в СВО,  2 июля получил ранение в бою. Об этом сообщают в соцсетях Народного Хурала.

Намсарай Намсараев рассказал, что сейчас находится в госпитале на территории России, с ним все хорошо.

«Начался бой. Мина попала точно в окоп, я перешел в другой блиндаж. Прямо передо мной мина взорвалась, меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит»,

 - рассказал о своем состоянии Намсарай Владимирович.
Судя по голосу, настрой у депутата боевой, рассказывают в Хурале.

«Всем своим землякам он передал, что жив, здоров и после восстановления планирует вновь вернуться к своим ребятам на передовую», 

- добавляют в сообщении.
На СВО депутат с 2022 года, туда он отправился добровольцем.

Фото: Народный Хурал Республики Бурятия

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