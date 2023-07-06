Политика и власть 06.07.2023 в 13:21

Глава Бурятии взял на контроль строительство мостов в Баргузинском и Курумканском районах

Алексей Цыденов посетил объекты 4 и 5 июля
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Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии взял на контроль строительство мостов в Баргузинском и Курумканском районах

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Курумканский и Баргузинский районы взял на контроль строительство и ремонт мостов. Он посетил объекты 4 и 5 июля с делегацией правительства республики.

Так, в Курумканском районе построят мост через реку Гарга. Он соединит село Аргзун и поселок Майский. Мост нужен для передвижения из двух населенных пунктов, а также необходим для нужд лесозаготовителей района. На его возведение предусмотрено более 100 млн рублей.

Также принято решение по ремонту моста через реку Алла на региональной дороге «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан - Новый Уоян». В этом году начинается проектирование и подготовка, а в следующем году начнутся сами работы по ремонту и обеспечению надёжности объекта. Мост имеет важное значение для развития туристической инфраструктуры. Он соединяет дорогу, которая ведет к Улюханским лечебно-оздоровительным источникам - курортам «Кучигер» и «Умхей».

В Баргузинском районе Алексей Цыденов осмотрел подъездную автодорогу к улусу Хара-Усун и мост через одноименную реку. В период многоводья уровень реки поднимается, от чего страдают опоры моста. Объект находится на постоянном контроле у районной администрации.

«По пути на объекты заехали на Хара-усунский мост, который находится в аварийном состоянии. Мост соединяет улус Хара-Усун с большой землей: только через него до сельчан добирается «скорая», по нему ездит школьный автобус, привозят продукты. В ближайшее время район проведет экспертизу, после чего будут средства на ремонт объекта»,

 - отметил Глава Бурятии.
В Баргузинском районе принято решение проработать вопрос отсыпки Бухтырской дамбы в местности Буксекен по примеру Сотниково. Здесь вода выходит за пределы дамбы во время выпадения большого количества осадков. Угрозы населению здесь нет, но возможна угроза сельхозземлям и опасность подмыва дороги.

 
Фото: правительство Бурятии

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