Политика и власть 06.07.2023 в 14:12

Житель Улан-Удэ погиб на спецоперации в Украине

У Андрея Найданова остались жена и двое детей
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Текст: Алена Завывалова
Житель Улан-Удэ погиб на спецоперации в Украине

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб Найданов Андрей Тумэнович. Об этом рассказали в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Мужчина – выходец из Читинской области, села Авдей. Он родился 1 мая 1990 года. С 2013 по 2016 годы служил по контракту во внутренних войсках города Ангарск. Принимал участие в обеспечении безопасности на зимних олимпийских играх в Сочи. С 2016 по 2019 годы служил в городе Чита. С 2020 года проживал в Улан-Удэ.

В июне 2022 года он подписал контракт в Кяхте и отправился на СВО. Погиб 15 июня текущего года.

«Сослуживцам Андрей запомнился добрым, смелым, отважным, благородным другом и товарищем. У Андрея остались жена и двое детей. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества посмертно», 

- сообщают о погибшем.
Бойца похоронили 29 июня в его родном селе Авдей Читинской области.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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