В Бурятию прибыл вице-премьер правительства РФ Александр Новак

В пятницу, 7 июля, в Бурятию прилетел заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Вице-премьер посетил Улан-Удэнскую ТЭЦ-2, где обсудил проект модернизации теплоэлектроцентрали и провел двустороннюю встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Он отметил готовность поддержки правительства России в решении инфраструктурных проблем Бурятии, добавив, что необходимые поручения даны президентом России Владимиром Путиным.

«Мы давно договаривались, что проведем такое совещание здесь на месте. Большая команда энергетиков приехала в Бурятию, чтобы на месте оценить ситуацию по развитию топливно-энергетического комплекса в Республике Бурятия», - отметил на встрече с главой Бурятии вице-премьер.

Александру Новаку рассказали о важности модернизации Улан-Удэнской ТЭЦ-2 для дальнейшего развития города и обеспечения тепло- и энергобезопасности.

«В первую очередь, у нас сегодня уже есть дефицит по теплогенерации. И нехватка тепла в городе сдерживает развитие города, строительство новых микрорайонов. И здесь нужна модернизация ТЭЦ-2, в первую очередь, в сфере теплогенерации. Второй вопрос – это дефицит электроэнергии. У нас проекты, реализуемые как инвестиционные, в частности, строительство гостиничных комплексов, так и инфраструктурные – строительство очистных сооружений, уже столкнулись с дефицитом электроэнергии», - обозначил проблему глава Бурятии.

Александр Новак пообещал, что в Бурятии построят новые электростанции.

«Мы видим, что республика сегодня активно развивается: строится жилье, появляются новые потребители, поэтому приоритетом, конечно, является развитие энергетической инфраструктуры. Будем развивать генерирующие мощности. В этом году будут приняты решения по строительству дополнительных электростанций в этом регионе», - отметил Новак.

Среди первоочередных вопросов, которые обсужлись на совещании под председательством вице-премьера – вопросы газификации и перевода частного сектора на электроотопление, вопросы энергобезопасности.

«Конечно, важно, на мой взгляд, обеспечить развитие и газификацию Северобайкальска – есть поручение президента по этому вопросу. И, безусловно, в перспективе мы рассматриваем строительство магистрального газопровода, что позволит газифицировать и столицу, и в целом республику. И, конечно мы обсудим вопросы развития инфраструктуры электроэнергетики, связанные с переводом с печного отопления на электрическое отопление индивидуальных жилых домов. Мероприятия одобрены президентом и поставлены все необходимые задачи», - подчеркнул Александр Новак.

Глава Бурятии обратил внимание на экологические последствия этой проблемы.

«У нас 45 тыс. домов в городе – это частный сектор, который отапливается дровами и углем. И в зимний период в воздухе города высокая концентрация бензапирена. Мы в соответствии с поручением президента вошли в список городов, включенных в программу «Чистый воздух». В соответствии с поручением президента предусмотрен перевод частного сектора на электроотопление. Есть два вопроса. Первый, это модернизация сетей для электроснабжения. Второе, это обеспечение электроэнергией, плюс оборудование непосредственно самих домов людей электроприборами», - добавил Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии