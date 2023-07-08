Зампред правительства РФ поддержал проекты Бурятии по тепло и энергобезопасности

Заместитель председателя правительства России Александр Новак в рамках рабочей поездки в ДФО посетил столицу Бурятии в пятницу, 8 июля. В Улан-Удэ он побывал на ТЭЦ-2, провёл встречу с Главой Бурятии Алексеем Цыденовым и совещание по энерго- и теплоснабжению региона.

Стороны обсудили повышение надёжности энергоснабжения Бурятии и улучшение экологической обстановки в республике, в том числе за счёт перевода частных домовладений на электричество с печного или угольного отопления. Также на совещании шла речь о ходе строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ и обеспечении региона газом.

Особое внимание уделили газификации Северобайкальска с помощью сжиженного природного газа. Александр Новак поручил минэнерго внести в правительство «дорожную карту» мероприятий по газификации Северобайкальска с учётом планов строительства завода по производству СПГ в Усть-Куте, обеспечения транспортировки СПГ с завода в Северобайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также определения источников финансирования мероприятий по газификации комплекса теплоснабжения города. В рамках реализации проекта запланировано строительство двух газовых котельных взамен угольных, сооружение системы приёма, хранения и регазификации газа, а также сетей газораспределения и капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения города.

Перспективное газопотребление Улан-Удэ оценивается в 1,48 млрд куб. м в год. «Газпром» планирует строительство газопровода-отвода от погранперехода Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяжённостью 700 км (250 км до Улан-Удэ). «Газпрому» поручено разработать план-график газификации Республики Бурятия до 2032 года, в том числе с учётом возможности перевода объектов по производству электрической энергии на природный газ.

Также в ходе поездки заместитель председателя правительства осмотрел площадку строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. «Строительство ТЭЦ-2 в Улан-Удэ позволит получить электрическую мощность в размере 230 МВт, увеличить тепловую мощность станции до 760 Гкал/ч, повысить уровень когенерации в регионе и улучшить экологическую обстановку. На новой ТЭЦ будет организована 1 тыс. рабочих мест», – отметил вице-премьер.

Глава Бурятии добавил, что первые крупные проекты по поручению Президента РФ Владимира Путина в части энергобезопасности уже начали реализовываться.

- Проект по переводу на электроотопление мы планируем начать уже со следующего года. Сейчас идёт проектирование за счёт средств республиканского бюджета. Мы уже часть электроинфраструктуры модернизировали в 10 СНТ и ДНТ. В следующем году тоже будем работать в этом направлении, - рассказал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии