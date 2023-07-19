Алексей Цыденов: «Байкал надо защищать не словом, а делом»

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, отменяющий вредные и бессмысленные псевдоэкологические ограничения, наделал много шума. Изменения в закон об охране озера Байкал позволят защитить жителей прибрежных сел от пожаров, строить очистные сооружения, создать цивилизованную инфраструктуру для туристов и самих жителей. Тем не менее некие активисты, как из Москвы, так и внутри республики, выступают против поправок. В чем причина такой реакции? О чем на самом деле принятый законопроект? И при чем здесь выборы в Хурал? На эти вопросы журналистам ответил глава Бурятии Алексей Цыденов.Проблеме экологических ограничений уже не один год. Люди, живущие в прибрежных населенных пунктах, страдают от бесправия. Количество «нельзя» просто зашкаливает. Но главное, что эти «нельзя» не защищают Байкал, а зачастую совсем наоборот.Работа по ослаблению федеральной хватки тоже идет уже давно. И недавно людей из Бурятии услышали: Госдума в первом чтении одобрила законопроект, меняющий закон об охране озера Байкал в пользу здравого смысла.Тем не менее некоторые не разделили общей радости по поводу того, что защищать священное море и интересы людей станет легче. И стали пугать выдуманными страшилками о том, что, мол, все вырубят, все выкупят, Байкал заберут и так далее.На прошлой неделе Алексей Цыденов в своем телеграм-канале описал свою позицию по этому закону и сказал, что «готов объяснять всем, кто сейчас пытается хайповать, надувает щеки и осознанно или неосознанно вводит в заблуждение людей».Позже он сдержал слово и решил через СМИ прояснить ситуацию и противникам закона, и жителям Бурятии, получающим противоречивую информацию.- То количество ограничений, запретов, которые сегодня действуют, они сегодня приводят не к защите Байкала, а во многом к созданию угроз и, наоборот, к ухудшению ситуации, - объяснял Алексей Цыденов в своем интервью. - Мы сегодня смогли донести все наши предложения, наше видение по решению проблем, которые сегодня сложились на Байкале, до депутатов Государственной Думы. Спасибо, что они нас услышали и закон в первом чтении прошел.Прежде всего законопроект решает вопрос пожарной безопасности. Действующие на сегодня нормы создают угрозу как для лесных поселков, так и для лесов.- У нас сегодня в центральной экологической зоне Байкала 159 населенных пунктов, в которых 160 тыс. населения. Это вместе бурятская и иркутская стороны. Многие из этих населенных пунктов непосредственно соприкасаются с лесом. Но противопожарных разрывов нет. И это создает угрозу как самим поселкам (что из леса пожар может прийти), так и лесу со стороны поселков (из поселка пожар тоже может уйти в лес), - отметил глава.Он напомнил историю 2017 года, когда извне в село Черемушки пришел огонь. В итоге село сгорело, а пожар пошел дальше в лес. Отсутствие противопожарных разрывов тогда сыграло роковую роль.- Этот законопроект разрешает рубку деревьев вокруг населенных пунктов для создания противопожарных разрывов. Если мы бережем лес от огня, кому от этого плохо? Если у нас будут срублены несколько деревьев, чтобы другие не горели? Мы знаем, сколько гибнет от пожара – в разы больше, чем вырубается для противопожарных разрывов, - говорил Алексей Цыденов.Особенно глупо звучат обвинения со стороны псевдоэкологов, ратующих якобы за сохранение леса. Новый законопроект устанавливает правило: вместо каждого срубленного дерева должно быть посажено пять новых.Как ни парадоксально, но действующие нормы закона об охране озера Байкал как раз-таки охранять Байкал и мешают. Простой пример: из-за тотального запрета рубить деревья невозможно построить очистные сооружения.- Есть прямое поручение президента построить 21 очистное сооружение на реках, впадающих в Байкал. Но мы не можем их построить, потому что для этого нам нужно срубить деревья на площадке, где будут очистные, нужно протянуть к ним дорогу, воду, линию электропередач. Законодательство сейчас не позволяет срубить деревья для того, чтобы поставить там очистные. Кому от этого хорошо? Если у нас нет очистных, что, у людей отходов нет? Они что, в туалет не ходят? Конечно, это не так, - сказал глава Бурятии.Не дает действующий закон построить даже сооружения, которые защитили бы Байкал от возможного попадания в него опасных отходов. Речь идет о Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, который ныне не действует, но наследие в виде тонн ядовитых веществ осталось.- Мы все знаем, что там накопители опасных отходов стоят под горой. И все это время идет обводнение горы и почвы. У нас сели нередки. В этом году сошел сель в Окинском районе. Всю дорогу перекрыло, почти 3 тыс. «кубов» вывозили обводненного грунта. Но это просто дорогу перекрыло – откопали, восстановили и все. А если такое случится на этих накопителях? Это все столкнет в Байкал! Разве мы можем себе это позволить? Мы видим: накапливается влага, усиливается угроза схода селя. Надо ставить селезащитную стенку. Но, чтобы ее поставить, надо деревья срубить. Но мы не можем. И просто наблюдаем, как приближается экологическая катастрофа. Разве это нормально? Кто против этого?Еще одна проблема Байкала, решить которую мешают действующие «экологические» нормы, это дикий туризм. Вдоль берега каждое лето собираются тысячи туристов с палатками, которые наносят озеру и его побережью серьезный вред. Но «дикари» осаждают берег не от хорошей жизни.- У людей нет альтернативы: ни дорогой, ни дешевой – никакой. У нас туристическая инфраструктура на побережье не создана. Хотя есть специальные земли. Особая экономическая зона «Байкальская гавань» - здесь можно создавать туристические тропы, гостиницы, нужно создавать очистные сооружения, систему обращения с отходами. То есть цивилизованные условия. Но здесь нельзя построить гостиницу, потому что стоит дерево и его нельзя спилить.Тот же запрет на рубку тормозит и строительство дорог. Ведь нередко случается так, что дерево встает на пути асфальтоукладчика и тогда работа встает.- Наш законопроект разрешает рубить деревья, чтобы строить дороги. Но опять же там все дороги поименованы. У нас там есть дорога «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан», которую мы строим. Сейчас она встала. Поскольку ее нужно чуть-чуть расширить. Хорошая дорога, для людей – кому она мешает? Тем более за каждое спиленное дерево нужно посадить пять новых.К слову, в прибрежных районах существуют поселки, к которым с годами заросли лесом дороги. В итоге получается парадоксальная ситуация – село есть, а дороги к нему нет. У жителей этих населенных пунктов сегодня появилась реальная надежда - вскоре они смогут зажить нормально.Впрочем, есть проблемы, которые эти поправки не решают пока что. Все жители прибрежных населенных пунктов столкнулись с тем, что на этой территории нельзя оформить землю в собственность. Просто потому, что Байкал – объект наследия ЮНЕСКО, а оборот таких объектов в стране запрещен.- Но когда принимался этот закон, это требование относилось к памятникам, церквям и так далее. Никто не думал, что в список объектов ЮНЕСКО включат вот такую территорию Байкалом со всеми прилегающими населенными пунктами, со всеми землями. Теперь это все ограничено в обороте. И сейчас у нас в населенных пунктах никто – ни дети-сироты, ни многодетные – не могут оформить землю.Еще один вопрос, который пока не решен – запрет на санитарные рубки. В Бурятии полно сгоревшего леса, который гниет и создает опасность новых пожаров. Есть больные деревья. Очаг заражения распространился уже на 15 тыс. гектаров. Но сделать ничего нельзя – рубки запрещены.Впрочем, варианты решения есть, и они сейчас обсуждаются.К слову, сами жители прибрежных районов тоже не остались в стороне. Услышав, что некие московские псевдоэкологи критикуют жизненно необходимые поправки, они не смогли сидеть сложа руки и приехали в Улан-Удэ, чтобы выйти на митинг. В парке «Юбилейный» собрались активисты из Кабанского, Прибайкальского, Баргузинского районов.Участники вышли с плакатами, на которых были изложены основные тезисы их позиции по экологическим ограничениям на Байкале: «Байкал - это жизнь, Байкал - это люди!», «Баргузинцы за новый байкальский закон!» и др.При этом люди довольно однозначно высказывались по поводу изменений в закон.- Самой большой проблемой в нашем поселении является пожарная безопасность. Нам невозможно сделать пожарный разрыв между лесом и населенным пунктом. В течение десяти лет это самая большая головная боль. Теперь, когда изменения внесены, мы надеемся, что нам разрешат сделать противопожарный разрыв, - говорит жительница Баргузинского района Надежда Меньшикова. - Закон о Байкале, он нужен, конечно. Но он не дает нам нормально жить, как жили наши предки испокон веков.Не остались в стороне и жители более отдаленных уголков Бурятии - в г. Северобайкальске и Северобайкальском районе запустили массовый флешмоб, в котором северобайкальцы записывали видеообращения с поддержкой законодательной инициативы.- Мы хотим спасти Байкал от загрязнения за счет создания туристической инфраструктуры и строительства очистных сооружений. Обеспечить строительство безопасных дорог, обеспечить социальную справедливость для населения, проживающего на берегах Байкала. Поэтому депутатам, поддерживающим законопроект, большая благодарность за своевременное и грамотное решение, за то, что они заботятся о Байкале и его экологии, - записала видеообращение Михалева Елизавета, активист молодежи села Байкальское.Высказался на этот счет и ученый Арнольд Тулохонов.- Есть горячие головы в нашем парламенте, которые говорят открыто: давайте отселим людей с Байкала. Нет человека - нет проблемы, - рассказал он. - Я завтра выезжаю с главой Бурятии в Москву, чтобы ваши митинговые настроения донести до людей, которым из Москвы не видна реальная ситуация.Услышат ли людей те, кто пытается задушить их чрезмерными запретами? Надеемся, что да.Между тем многие из критиков поправок, по словам Алексея Цыденова, даже не читали сам документ:- С некоторыми разговариваешь, а они даже закон не читали. А чего шумите? «Мы читали комментарии в соцсетях…» Ну нормальные люди или нет? Кто шум поднимает по комментариям в соцсетях? Вы закон прочитайте. Он максимально четкий, максимально подробный.Кроме того, на внезапные экологические настроения могли повлиять и грядущие выборы в Народный Хурал. Ведь некоторым кандидатам ничего не остается, как попытаться заработать легкие политические очки, что называется, «похайповать».- У нас выборы закончатся в сентябре. А жить нам тут всегда. Надо думать людях, о Байкале, а не о какой-то своей сиюминутной выгоде, - отметил Алексей Цыденов.По словам главы Бурятии, Байкал надо защищать реальными делами, а не громкими словами и лозунгами.Фото: пресс-служба правительства Бурятии