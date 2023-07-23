В Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Сегодня в здании Правительства РБ состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики под руководством Петра Мордовского.

В ходе заседания рассмотрели вопрос о единовременной материальной поддержке граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Это связано с прошедшими осадками, которые оказали пагубное влияние на три сельских поселения Закаменского района. В чем числе большой урон нанес крупный град.

«Наша первоочередная задача - оказать помощь гражданам, чье имущество пострадало. По мере подготовки документов, гражданам будем оказывать единовременную материальную помощь», - сказал заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Петр Мордовской.

По итогу комиссия приняла решение ходатайствовать перед Правительством РБ о выделении 550 тысяч рублей на оказание единовременной материальной помощи первым 55 пострадавшим от чрезвычайной ситуации гражданам, из расчета 10 тысяч рублей на человека.