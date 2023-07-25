Локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ получит дополнительные заказы

«Сегодня в Нью-Дейли российский Трансмашхолдинг и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited заключили соответствующее соглашение. ЛВРЗ на деле показал, что к новым заказам готов», - отметил Алексей Цыденов.





После осмотра завода Михаил Мишустин поблагодарил работников за их труд.



«Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», – сказал председатель правительства, обращаясь к сотрудникам предприятия. Эта работа, отметил Михаил Мишустин, позволит выполнить стоящие перед страной задачи и достичь национальных целей развития, поставленных президентом.



В завершение встречи он сфотографировался с сотрудниками ЛВРЗ.



Сейчас Михаил Мишустин уже переместился на авиазавод, где о работе предприятия ему рассказывает директор Алексей Козлов.





Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин, который сегодня утром прибыл в Бурятию, завершил визит на ЛВРЗ.«Премьер-министр прошел по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, переговорил с сотрудниками, увидел оборудование и ознакомился с работой некоторых станков», - рассказал в Телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.По словам главы, мощности ЛВРЗ вскоре будут дополнительно задействованы в рамках реализации большого международного проекта по поставке и сервисному обслуживанию поездов для нужд Индийской железной дороги.Фото: пресс-служба правительства Бурятии