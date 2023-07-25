Политика и власть 25.07.2023 в 13:22

Локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ получит дополнительные заказы

Его мощности задействуют в рамках большого международного проекта
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Текст: Константин Воронов
Локомотивовагоноремонтный завод в Улан-Удэ получит дополнительные заказы
Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин, который сегодня утром прибыл в Бурятию, завершил визит на ЛВРЗ.

«Премьер-министр прошел по аппаратному, локомотиво-колесному, электромашинному и якорному цехам, переговорил с сотрудниками, увидел оборудование и ознакомился с работой некоторых станков», - рассказал в Телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы, мощности ЛВРЗ вскоре будут дополнительно задействованы в рамках реализации большого международного проекта по поставке и сервисному обслуживанию поездов для нужд Индийской железной дороги.

«Сегодня в Нью-Дейли российский Трансмашхолдинг и индийская компания Rail Vikas Nigam Limited заключили соответствующее соглашение. ЛВРЗ на деле показал, что к новым заказам готов», - отметил Алексей Цыденов.

После осмотра завода Михаил Мишустин поблагодарил работников за их труд.

«Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», – сказал председатель правительства, обращаясь к сотрудникам предприятия. Эта работа, отметил Михаил Мишустин, позволит выполнить стоящие перед страной задачи и достичь национальных целей развития, поставленных президентом.

В завершение встречи он сфотографировался с сотрудниками ЛВРЗ.

Сейчас Михаил Мишустин уже переместился на авиазавод, где о работе предприятия ему рассказывает директор Алексей Козлов.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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ЛВРЗ Мишустин

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