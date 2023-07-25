Михаилу Мишустину понравились цеха авиазавода в Улан-Удэ

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил авиазавод в Улан-Удэ, который стал вторым пунктом его рабочей поездки в Бурятию.Как сообщает Телеграм-канал правительства России, в одном из цехов предприятия Михаил Мишустин ознакомился с этапом «дождевания» – проверки фюзеляжа вертолета на течи под давлением. Премьер-министру также представили один из готовых образцов многофункционального вертолета Ми-171А2, который позволяет летать в любых погодных условиях и использовать систему полного автопилота. Он осмотрел кабину пилотов и отметил эргономичность модели.Михаил Мишустин оценил достоинства предприятия, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.«Что очень важно у вас на производстве, это классная эргономика. Светло, чисто, аккуратно. Просто придраться не к чему. Это очень важно», - отметил федеральный чиновник.Премьер-министр также рассказал о единой системе профессиональной подготовки, которая будет внедряться в каждой школе с 1 сентября. Для учащихся откроют профильные предпрофессиональные классы. Они смогут определиться с будущей специальностью и пройти обучение на базе колледжей.Авиастроение не входит в программу «Профессионалитет». Подчеркнув важность развития данного направления, глава правительства заявил о необходимости включения его в программу. Он пообещал дать соответствующее поручение главе Минпросвещения.Михаил Мишустин также обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой решить вопрос с выделением квот на целевое обучение по программам «Радиоэлектронные системы» и «Самолето- и вертолетостроение». При этом нужно будет до 15 сентября направить соответствующую заявку в Минобрнауки.Сейчас на авиазаводе в Улан-Удэ трудится более 6 тысяч сотрудников. Предприятие производит порядка 100 вертолетов в год.Фото: Телеграм-канал правительства России