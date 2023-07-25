Политика и власть 25.07.2023 в 20:12

Визит Мишустина в Бурятию: что осталось за кадром

Как республика изменила свой статус в глазах федерального центра
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Текст: Станислав Сергеев
Визит Мишустина в Бурятию: что осталось за кадром
Бурятия сегодняшняя сильно отличается от Бурятии до 2017 года. В том числе – с точки зрения Кремля. Последние события мирового масштаба, результаты развития и географическое расположение сыграли свою роль. Теперь республика – один из стратегически важных регионов в России.

Именно этим вызван столь сильный интерес со стороны руководства страны. В марте в Бурятию приехал Владимир Путин – этот визит по праву назвали историческим. И вот теперь, спустя четыре месяца – премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Такое внимание говорит, во-первых, о доверии. В последние годы Бурятия под руководством Алексея Цыденова заметно преобразилась - усилилась экономически, ее политический вес в России также существенно вырос. Государственные инвестиции в “социалку” потрачены с умом: качественные детсады, больницы, дороги, школы и так далее – причем, в срок и без скандалов. В ту же копилку идет и развитие не за счет федерального бюджета – собственные доходы республики тоже растут, инвесторы заходят с многомиллиардными проектами, уровень жизни повышается.

Во-вторых, как уже было сказано выше, сегодняшняя Бурятия имеет гораздо более важное стратегическое значение для центра. Прежде всего это оборонка, которая сегодня работает на полную катушку и вполне успешно закрывает потребности страны. Не случайно главным местом пребывания и президент, и премьер выбрали Улан-Удэнский авиазавод.

- Меня поразила именно эргономика и аккуратность в планировании производственных процессов, - говорил премьер по итогу визита на бурятский промышленный флагман. - Это очень важно и очень радует, что вы в «цифре» практически подготовили создание новой модели. Это новые технологии, это поможет быстро адаптировать, в том числе и изменять в случае необходимости, элементы, конструкционные материалы. Жду в следующем году сертификаты лётной годности и ввода в эксплуатацию новой модели с импортозамещёнными узлами по всей линейке.

Влияет на стратегический статус Бурятии и разворот экономики страны на восток. Бурятия в этом плане не только обладает потенциалом, но уже начинает его реализовывать. 

«Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно», – сказал председатель правительства, обращаясь к сотрудникам предприятия. Эта работа, отметил Михаил Мишустин, позволит выполнить стоящие перед страной задачи и достичь национальных целей развития, поставленных президентом.

Особое положение Бурятии предполагает и развитие региона не только экономически, но и социально. Это стало понятно еще во время визита президента страны, который принял целый ряд масштабных решений, касающихся республики. Это и газификация, и мастер-план Улан-Удэ и Северобайкальска, предполагающие огромные вложения в города и серьезные изменения. Официально информации про обсуждение мастер-планов во время визита Михаила Мишустина пока нет. Но это не значит, что эта тема не поднимались. Более того, есть вероятность, что не под камерами были приняты еще какие-то ключевые для Бурятии решения, о которых мы узнаем позже.

Фото: egov-buryatia.ru 

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