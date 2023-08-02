В Бурятии назначили нового транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора России на должность Бурятского транспортного прокурора назначен Александр Бонеев, ранее занимавший должность Осетровского транспортного прокурора.Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, Александр Бонеев родился в Иркутске в 1985 году, окончил Иркутский государственный университет. Служит в органах прокуратуры с 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Ленинского района Иркутска, следователя, старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Иркутска, помощника прокурора Усолья-Сибирского, заместителем Бурятского транспортного прокурора.1 августа Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев представил Александра Бонеева коллективу Бурятской транспортной прокуратуры, мэру Улан-Удэ, руководителям поднадзорных правоохранительных органов. Также у него состоялись рабочие встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем Верховного суда РБ Альбиной Кирилловой.Кроме того, совместно с вновь назначенным прокурором Денис Авдеев осмотрел строительство и выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса в Улан-Удэ.Фото: Восточно-Сибирскоя транспортная прокуратура