Политика и власть 02.08.2023 в 10:52

В Бурятии назначили нового транспортного прокурора

Его уже представили коллективу, главе республики и мэру Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии назначили нового транспортного прокурора
Приказом Генерального прокурора России на должность Бурятского транспортного прокурора назначен Александр Бонеев, ранее занимавший должность Осетровского транспортного прокурора.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, Александр Бонеев родился в Иркутске в 1985 году, окончил Иркутский государственный университет. Служит в органах прокуратуры с 2008 года. Занимал должности помощника прокурора Ленинского района Иркутска, следователя, старшего следователя следственного отдела по Ленинскому району Иркутска, помощника прокурора Усолья-Сибирского, заместителем Бурятского транспортного прокурора.

1 августа Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев представил Александра Бонеева коллективу Бурятской транспортной прокуратуры, мэру Улан-Удэ, руководителям поднадзорных правоохранительных органов. Также у него состоялись рабочие встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем Верховного суда РБ Альбиной Кирилловой.

Кроме того, совместно с вновь назначенным прокурором Денис Авдеев осмотрел строительство и выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса в Улан-Удэ.

Фото: Восточно-Сибирскоя транспортная прокуратура
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