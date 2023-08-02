Визит Михаила Мишустина открыл перед Бурятией новые перспективы

Глава правительства России Михаил Мишустин приехал в Бурятию спустя четыре месяца после визита президента страны. Такого внимания со стороны руководства страны республика добилась, во-первых, благодаря впечатляющим темпам развития. Во-вторых, свою роль сыграло новое стратегическое положение региона в условиях разворота экономики страны на Восток. И теперь перед республикой открываются новые перспективы.Бурятия играет ключевую роль в развороте на Восток не только из-за своего географического расположения. Важно и то, какую продукцию республика может предложить зарубежным партнерам. И здесь ключевую роль играют наши промышленные предприятия. Например, Улан-Удэнский ЛВРЗ, который премьер посетил первым.- Компания «Трансмашхолдинг» (куда входит ЛВРЗ. – Прим. ред.) осуществляет развитие не только внутри России, но и на зарубежных рынках. У нас вчера состоялось такое, я бы сказал, судьбоносное событие – создано совместное предприятие в Индии. Мы совместно с коллегами из «Индийских железных дорог» выиграли самый большой тендер за всю историю «Железных дорог» - это 6,5 млрд долларов. Предполагает поставку пассажирских вагонов в течение следующих четырёх лет и 35 лет сервисного обслуживания, - докладывал премьеру Кирилл Липа, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг».Что касается непосредственно нашего завода, то он сегодня играет важную роль в развитии транспортных коридоров Дальнего Востока.- Вы очень важное для страны дело делаете, - обратился премьер к работникам завода. - На сегодняшний день без серьезного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно.Эта работа, отметил Михаил Мишустин, позволит выполнить стоящие перед страной задачи и достичь национальных целей развития, поставленных президентом.Еще один флагман бурятской промышленности Улан-Удэнский авиазавод также стал одним из пунктов в визите российского премьера. Около четырех месяцев назад, напомним, сюда же приезжал президент страны Владимир Путин, который остался доволен увиденным. Михаил Мишустин тоже похвалил заводчан.- Меня поразила именно эргономика и аккуратность в планировании производственных процессов. Это очень важно, и радует, что вы в «цифре» практически подготовили создание новой модели. Это новые технологии, что поможет быстро адаптировать, в том числе и изменять в случае необходимости элементы, конструкционные материалы. Жду в следующем году сертификаты летной годности и ввода в эксплуатацию новой модели, как вы и обещали, с импортозамещенными узлами по всей линейке.Впрочем, проблемы на заводе тоже есть. Сегодня УУАЗ, как и другие предприятия не только Бурятии, но всей страны, переживает нехватку кадров. О чем также зашла речь во время визита Михаила Мишустина.- Сегодня 700 человек в моменте необходимо для того, чтобы выполнять задачи, которые у нас стоят. Поэтому со школьной скамьи нам обязательно нужно заниматься профориентацией молодежи. Что касается высшего образования, наш университет технологий и управления в партнерстве с Московским авиационным институтом заключил договор на сетевое обучение, программа правительства работает, спасибо большое, - говорил управляющий директор завода Андрей Козлов.Однако, по его словам, студентам хотелось бы иметь уверенность, что на весь период они будут обеспечены бюджетным финансированием. Речь идет о таких профессиях, как радиоэлектроника, самолёто- и вертолётостроение и материаловедение.Михаил Мишустин отметил, что обязательно поддержит просьбу авиазавода. Кроме того, он отметил, что нужно расширять программу «Профессионалитет».- Это важнейшая программа, специально ее делаем для таких предприятий, как ваше. Профориентация школьников – это очень важный элемент для того, чтобы ребята заинтересованы были, - говорил премьер. - С 1 сентября 2023 года заработает единая система профессиональной подготовки ребят. Они смогут на учебно-производственных комбинатах знакомиться с профессиями, выбирать для себя будущее, в том числе учебные заведения по «Профессионалитету» и разные другие. Этот элемент очень важный для таких предприятий, как ваше, чтобы заинтересовать ребят.Также Михаилу Мишустину представили проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ.Пропускная способность аэропорта «Байкал» составляет на сегодня 200 человек в час на вылет и 250 - на прилет. С открытием нового аэровокзального комплекса цифры возрастут до 400 человек на вылет и 500 - на прилет. После реконструкции пропускная способность аэровокзального комплекса превысит 1 млн пассажиров в год. Действующее здание аэропорта полностью оборудуют для международных вылетов.Работы ведутся в соответствии с графиком. Уже сегодня подготовлено основание для фундамента терминала и пожарных резервуаров, прокладываются линии электроснабжения и каналы инженерных сетей от точек подключения.- Мы обеспечиваем связанность наших территорий, особенно на Дальнем Востоке, - говорил Михаил Мишустин. - И также идет процесс государственно-частного партнерства. Конечно, комплексная программа модернизации инфраструктуры, включая порты, очень важный драйвер для того, чтобы дать людям возможность путешествовать, ездить. Это придает развитие краю, создает новые рабочие места, приводит сюда инвестиции.По словам главы правительства Бурятии, очень важно позаботиться о том, чтобы все было сделано красиво. Чтобы люди, приезжая, прилетая в республику, видели национальный стиль, чтобы это было «изюминкой» республики.- Такие проекты, мне кажется, обязательно будут иметь очень позитивный эффект и оказывать влияние на социально-экономическое развитие региона, где вы занимаетесь строительством, - отметил премьер.На двусторонней встрече с Михаилом Мишустиным глава республики Алексей Цыденов рассказал премьеру о том, как происходит социально-экономическое развитие Бурятии. По его словам, главная задача сегодня - это формирование плана мероприятий по реализации мастер-планов, которые одобрены президентом.- В целом по городу Улан-Удэ у нас в общем 30 мероприятий, сумма - 277 млрд, но это все источники: федеральный бюджет, региональный, внебюджетные источники, муниципальные в том числе. При этом реализация мастер-плана у нас дает рост валового городского продукта плюс 46% в целом. 78 тыс. жителей улучшают жилищные условия, 32 тыс. новых рабочих мест это не только в городе, но и на прилегающей территории. Вообще город приобретает новый облик, новое будущее, новое дыхание, - рассказал Алексей Цыденов.Также глава региона рассказал обо всех основных отраслях: каких результатов удалось достичь и что еще предстоит сделать. Отдельно Алексей Цыденов поднял вопрос о строительстве школы в поселке Баянгол.- Эта школа одна по госэкспертизе стоит 640 млн, а пока у нас бюджет предусмотрен 156 млн. Мы такой объем софинансирования потянуть, к сожалению, не можем. Пользуясь случаем, Михаил Владимирович, просил бы поддержки: можно 450 млн нас поддержать. Мы остальное оптимизируем и дофинансируем. Тогда мы эту школу построим и у нас решится вопрос третьей смены и самых аварийных школ. И детям у нас будут созданы полноценные условия для учебы.- Алексей Самбуевич, поддержим, соответствующее поручение дадим минфину рассмотреть возможности софинансирования. Еще меня радует то, что вы в 96 школах делаете ремонт. К новому учебному году будет хороший подарок ребятам. Это здорово, - отметил премьер.Таким образом, Бурятия снова получила федеральную поддержку. Но важнее другое: руководство страны проявляет особый интерес к республике, о чем говорит не только адресная поддержка многих крупных проектов, но и визиты первых лиц за столь короткие сроки.Такое внимание говорит, во-первых, о доверии. В последние годы Бурятия под руководством Алексея Цыденова заметно преобразилась - усилилась экономически, ее политический вес в России также существенно вырос. Государственные инвестиции в «социалку» потрачены с умом: качественные детсады, больницы, дороги, школы и т. д., причем в срок и без скандалов. В ту же копилку идет и развитие не за счет федерального бюджета: собственные доходы республики тоже растут, инвесторы заходят с многомиллиардными проектами, уровень жизни повышается.Во-вторых, как уже сказано выше, сегодняшняя Бурятия имеет гораздо более важное стратегическое значение для центра. Прежде всего это оборонка, которая сегодня работает на полную катушку и вполне успешно закрывает потребности страны. Не случайно главным местом пребывания и президент, и премьер выбрали Улан-Удэнский авиазавод.Влияет на стратегический статус Бурятии и, как уже было сказано, разворот экономики страны на Восток. Бурятия в этом плане не только обладает потенциалом, но уже начинает его реализовывать.Особое положение Бурятии предполагает и развитие региона не только экономически, но и социально. Это стало понятно еще во время визита президента страны, который принял целый ряд масштабных решений, касающихся республики. Это и газификация, и мастер-план Улан-Удэ и Северобайкальска, предполагающие огромные вложения в города и серьезные изменения. Официально информации про обсуждение мастер-планов во время визита Михаила Мишустина пока нет. Но это не значит, что эта тема не поднимались. Более того, есть вероятность, что не под камерами приняты еще какие-то ключевые для Бурятии решения, о которых мы узнаем позже.Фото: пресс-служба правительства Бурятии