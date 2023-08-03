Политика и власть 03.08.2023 в 18:06

В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за дождей

Обильные осадки прошлись по инфраструктуре города
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за дождей

Из-за обильных осадков в городе введен режим повышенной готовности, в связи с чем привлечено дополнительно 10 единиц спецтехники для откачки луж. Также республиканское ГО и ЧС передает семь мотопомп. Работает оперативный штаб, все заявки аккумулирует ЕДДС, сообщают в администрации города.

«На данный момент по городу сложная ливневая ситуация, откачано почти 4 тысячи тонн дождевой воды, работает 11 вакуумных машин, девять больших помп. Мы направили технику туда, где вода может помешать движению транспорта и передвижению горожан. Мы видим, что дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, поэтому грейдера все работают. Организована работа по доставке инертных материалов – бута, гравия. КАМАЗы работают, техника на линии. Боремся с последствиями дождя, хотя он еще не закончился. Ожидаем окончания дождя в 19 часов по прогнозу – это повод для нас усилить работу, чтобы последствия для жителей минимизировать»,

- сказал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
 
Фото: Номер один

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