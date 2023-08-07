Политика и власть 07.08.2023 в 13:08

В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца

В конфликт вмешался уполномоченный по правам человека
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца

В январе текущего года в аппарат омбудсмена по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась местная жительница. Она попросила помочь ее сыну возобновить выплату пенсии по случаю потери кормильца.

«Дело в том, что пока ребёнок обучался в средней школе ему была назначена пенсия по случаю потери кормильца и выплачивалась до окончания школы. При поступлении в колледж или университет на очную форму обучения такая пенсия вновь назначается с даты начала обучения и выплачивается до окончания ВУЗа, но не дольше чем до 23 лет. Сын заявителя выбрал для обучения образовательное учреждение иностранного государства и успешно поступил. Однако при обращении в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ за своей пенсией ему было отказано, так как в справке не было указано основание её выдачи, а именно номера приказа о зачислении на обучение», 

- сообщила уполномоченная в соцсетях.
 Уполномоченная изучила законодательство в данной сфере, согласно которому достаточно подтвердить обучение в образовательном учреждении и очную форму обучения. На основании этого Жамбалова направила в отделение фонда соответствующее заключение о необходимости устранить нарушение прав гражданина. Однако отделение продолжало настаивать на своем.

«В связи с чем, уполномоченным был подан административный иск о возложении на Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия обязанности назначить пенсию по случаю потери кормильца студенту на основании имеющейся справки Советский районный суд Улан-Удэ в июле данный иск удовлетворил»,

- добавила Юлия Жамбалова.
Выплаты обязаны восстановить с сентября.



Фото: Номер один

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