В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца

В январе текущего года в аппарат омбудсмена по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась местная жительница. Она попросила помочь ее сыну возобновить выплату пенсии по случаю потери кормильца.



«Дело в том, что пока ребёнок обучался в средней школе ему была назначена пенсия по случаю потери кормильца и выплачивалась до окончания школы. При поступлении в колледж или университет на очную форму обучения такая пенсия вновь назначается с даты начала обучения и выплачивается до окончания ВУЗа, но не дольше чем до 23 лет. Сын заявителя выбрал для обучения образовательное учреждение иностранного государства и успешно поступил. Однако при обращении в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ за своей пенсией ему было отказано, так как в справке не было указано основание её выдачи, а именно номера приказа о зачислении на обучение»,

- сообщила уполномоченная в соцсетях.



Уполномоченная изучила законодательство в данной сфере, согласно которому достаточно подтвердить обучение в образовательном учреждении и очную форму обучения. На основании этого Жамбалова направила в отделение фонда соответствующее заключение о необходимости устранить нарушение прав гражданина. Однако отделение продолжало настаивать на своем.

«В связи с чем, уполномоченным был подан административный иск о возложении на Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия обязанности назначить пенсию по случаю потери кормильца студенту на основании имеющейся справки Советский районный суд Улан-Удэ в июле данный иск удовлетворил»,

- добавила Юлия Жамбалова.



Выплаты обязаны восстановить с сентября.





Фото: Номер один