Политика и власть 08.08.2023 в 11:22

В районе Бурятии похоронят погибшего на СВО военного

Роман Оскорбин был сержантом гвардии
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии похоронят погибшего на СВО военного

Погиб сержант гвардии Роман Сергеевич Оскорбин. 26-летнего уроженца Кяхтинского района не стало 28 июля текущего года. Об этом сообщили в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Роман родился 21 июня 1997 года в городе Кяхта. Вырос в многодетной семье.
С 1 по 9 класс обучался в Кяхтинской общеобразовательной школе №2, которую окончил в 2013 году. В школьные годы принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы и района. Отличался веселым, дружелюбным и целеустремленным характером.

«После окончания школы Роман поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий, успешно окончил его в 2016 году, получив специальность «Официант-бармен». С 2021 года вновь поступил в родной техникум, являлся студентом заочного отделения по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,

 - сообщают о погибшем.
Сразу после окончания очной учебы его призвали на срочную службу в армию, служил в Кяхте. Спустя 3 месяца он подписал контракт. Принимал участие в совместных учениях по обмену опытом в Монголии в 2019 году, в учениях «Селенга 2017», «Селенга 2019», «Восток 2018».

Отправился на СВО с первых дней в качестве командира боевой машины ПВО, командира отделения зенитного ракетного дивизиона. Позже стал заместителем начальника первой расчетной зенитной ракетной батареи. В июне 2023 года после отпуска вновь вернулся в зону спецоперации. Погиб 28 июля. Награждён Орденом Мужества посмертно.

«Учителя и одноклассники помнят Романа добрым, отзывчивым, ответственным учеником, студентом, товарищем, всегда готовым прийти на помощь в нужную минуту. Близкие и друзья отзываются о нем как о смелом, уверенном в себе, надежном и верном человеке. У Романа Сергеевича осталась любящая семья: мама, супруга, два брата, сестра»,

 - добавляют о нем близкие.
Прощание и траурная церемония в честь Романа Оскорбина пройдут 9 августа в его родном городе.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

Теги
погибшие в Украине некролог СВО

Все новости

В Бурятии решили расторгнуть договор с подрядчиком, который убирал «свалку-путешественницу»
08.08.2023 в 12:49
В Улан-Удэ разоблачили хитроумного «шумахера» на «Лексусе»
08.08.2023 в 12:48
В Забайкалье чтят память казаков-первопроходцев
08.08.2023 в 12:42
В Иволгинском районе Бурятии обнаружили бешеную лису
08.08.2023 в 12:25
В Улан-Удэ будут измерять давление у воды
08.08.2023 в 12:25
В районе Бурятии вандалы разбили новые люки
08.08.2023 в 12:18
Цемент влился в стройку
08.08.2023 в 12:13
В Бурятии началась реконструкция ЛЭП 220 кВ Таксимо – Перевал
08.08.2023 в 12:11
В Бурятии работодатели бьются за рабочих
08.08.2023 в 11:52
Улан-удэнцы жалуются на сильный запах фекалий на улицах
08.08.2023 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Кандидат от КПРФ незаконно собирал подписи у жителей Прибайкалья
Жители Прибайкальского района в недоумении и тревоге
07.08.2023 в 16:46
В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца
В конфликт вмешался уполномоченный по правам человека
07.08.2023 в 13:08
В районе Бурятии простились с погибшим 25-летним военным
Александра Степанова не стало 26 июля
07.08.2023 в 11:17
В Улан-Удэ объявили режим повышенной готовности из-за дождей
Обильные осадки прошлись по инфраструктуре города
03.08.2023 в 18:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru