В районе Бурятии похоронят погибшего на СВО военного

Погиб сержант гвардии Роман Сергеевич Оскорбин. 26-летнего уроженца Кяхтинского района не стало 28 июля текущего года. Об этом сообщили в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Роман родился 21 июня 1997 года в городе Кяхта. Вырос в многодетной семье.

С 1 по 9 класс обучался в Кяхтинской общеобразовательной школе №2, которую окончил в 2013 году. В школьные годы принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы и района. Отличался веселым, дружелюбным и целеустремленным характером.



«После окончания школы Роман поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий, успешно окончил его в 2016 году, получив специальность «Официант-бармен». С 2021 года вновь поступил в родной техникум, являлся студентом заочного отделения по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,

- сообщают о погибшем.



Сразу после окончания очной учебы его призвали на срочную службу в армию, служил в Кяхте. Спустя 3 месяца он подписал контракт. Принимал участие в совместных учениях по обмену опытом в Монголии в 2019 году, в учениях «Селенга 2017», «Селенга 2019», «Восток 2018».

Отправился на СВО с первых дней в качестве командира боевой машины ПВО, командира отделения зенитного ракетного дивизиона. Позже стал заместителем начальника первой расчетной зенитной ракетной батареи. В июне 2023 года после отпуска вновь вернулся в зону спецоперации. Погиб 28 июля. Награждён Орденом Мужества посмертно.



«Учителя и одноклассники помнят Романа добрым, отзывчивым, ответственным учеником, студентом, товарищем, всегда готовым прийти на помощь в нужную минуту. Близкие и друзья отзываются о нем как о смелом, уверенном в себе, надежном и верном человеке. У Романа Сергеевича осталась любящая семья: мама, супруга, два брата, сестра»,

- добавляют о нем близкие.



Прощание и траурная церемония в честь Романа Оскорбина пройдут 9 августа в его родном городе.