Политика и власть 09.08.2023 в 15:28

В районе Бурятии простятся с погибшим в Украине 23-летним военным

Николай Гнеушев служил по контракту
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии простятся с погибшим в Украине 23-летним военным

В Мухоршибирском районе простятся с Гнеушевым Николаем Васильевичем. Выходец из села Новый Заган погиб 28 июля на СВО.

Николай Васильевич родился в селе Новый Заган 8 февраля 1999 года. В первый класс пошёл в 2007 году. Школьные годы прошли в родной Новозаганской школе, где Николай обучался до девятого класса. После школы продолжил обучение в Мухоршибирском филиале Бурятского лесопромышленного колледжа. Николай очень рано остался без родителей. Его воспитанием занималась тётя.

«Николай был очень спокойным, добрым, уравновешенным ребёнком, уважительно относящимся к сверстникам и взрослым. Любящий племянник и брат. Друзья и одноклассники отзываются о нём как о верном товарище, надёжном друге, честном, порядочном, искреннем человеке», 

- сообщают о погибшем в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
В октябре 2021 года Николай отправился в ряды Российской Армии для прохождения срочной службы. Будучи в Армии заключил контракт и продолжил службу на контрактной основе. С января 2022 года находился на территории Украины.


У Николая остались тётя и сестра. Прощальная церемония состоится 10 августа в 12:00 часов в селе Новый Заган, на площади Дома культуры.


Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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