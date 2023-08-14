Политика и власть 14.08.2023 в 13:32

Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО

Егор Григорьев посмертно награжден орденом Мужества
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Текст: Алена Завывалова
Морской пехотинец из Бурятии погиб на СВО

В Джидинском районе простятся с Григорьевым Егором Андреевичем. Он был командиром десантной штурмовой роты морской пехоты, старшим лейтенантом гвардии.

Егор родился в селе Петропавловка 10 августа 1997 года. В 2014 году закончил «Петропавловскую районную Гимназию». После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

В 2020 году окончил училище с золотой медалью. Его распределили в 40-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты города Петропавловск-Камчатский. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, где его наградили медалью «Участника военной операции в Сирии».

С июля 2022 года Егора перенаправили на территорию ДНР и ЛНР. Там он получил медаль «За отвагу», а также знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной республикой» III степени. Посмертно награжден орденом «Мужества».

«"Офицер с большой буквы" - так называли его боевые товарищи. Был любящим мужем и отцом, заботливым и внимательным сыном и братом. Егор был верным товарищем, преданным военному делу и офицерскому долгу. У него остались дочь, жена, мама и сестра»,

 - рассказали в районной газете «Джидинка».
Погиб 2 августа 2023 года. Прощание пройдет 15 августа в селе Петропавловка.



Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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