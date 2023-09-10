В Бурятии выборы посетили около 93 тысяч избирателей

В республике явка избирателей на 12:00 составила 13,22%, информируют в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии. Всего проголосовало уже 92 891 избирателей.

Лидерами по явке стали:

Закаменский район: 32,42%;

Еравнинский район: 27,02%;

Тункинский, Окинский районы 23,77%.





Фото: "Номер один"