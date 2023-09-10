Политика и власть 10.09.2023 в 14:34
В Бурятии выборы посетили около 93 тысяч избирателей
Среди районов назвали лидеров по явке на 12:00 часов
Текст: Евгения Гармаева
В республике явка избирателей на 12:00 составила 13,22%, информируют в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии. Всего проголосовало уже 92 891 избирателей.
Лидерами по явке стали:
Закаменский район: 32,42%;
Еравнинский район: 27,02%;
Тункинский, Окинский районы 23,77%.
Фото: "Номер один"
Тегивыборы Народный Хурал