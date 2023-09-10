Политика и власть 10.09.2023 в 18:49
В Бурятии проголосовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны
Жаргал Бадмаев проживает в Джидинском районе
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии продолжается день голосования. Так, свой голос отдал 99-летний ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев. Житель проживает в селе Оёр Джидинского района, сообщают в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.
Ранее на участке в улусе Додо Ичетуй Джидинского района проголосовала старейшина Ольга Цыренжаповна Рабдаева.
Также 87-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Хетерхеева Мария Федоровна не пропустила ни одни выборы.
«Ольге Цыренжаповне 86 лет, она является матерью-героиней, воспитавшей 10 детей»,
- рассказывали о гражданке
Фото: центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии