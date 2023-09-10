В Бурятии проголосовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Бурятии продолжается день голосования. Так, свой голос отдал 99-летний ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев. Житель проживает в селе Оёр Джидинского района, сообщают в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.

Ранее на участке в улусе Додо Ичетуй Джидинского района проголосовала старейшина Ольга Цыренжаповна Рабдаева.

«Ольге Цыренжаповне 86 лет, она является матерью-героиней, воспитавшей 10 детей»,

- рассказывали о гражданке



Также 87-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Хетерхеева Мария Федоровна не пропустила ни одни выборы.





Фото: центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии