Политика и власть 10.09.2023 в 18:49

В Бурятии проголосовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

Жаргал Бадмаев проживает в Джидинском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии проголосовал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Бурятии продолжается день голосования. Так, свой голос отдал 99-летний ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев. Житель проживает в селе Оёр Джидинского района, сообщают в Центре общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии.

Ранее на участке в улусе Додо Ичетуй Джидинского района проголосовала старейшина Ольга Цыренжаповна Рабдаева.

«Ольге Цыренжаповне 86 лет, она является матерью-героиней, воспитавшей 10 детей»,

 - рассказывали о гражданке
 Также 87-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Хетерхеева Мария Федоровна не пропустила ни одни выборы.



Фото: центр общественного наблюдения Общественной палаты Бурятии

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