Политика и власть 11.09.2023 в 10:26

Глава Бурятии завоевал право на мандат депутата Хурала

В избиркоме Бурятии подвели предварительные итоги выборов 10 сентября
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Глава Бурятии завоевал право на мандат депутата Хурала
На выборах в парламент Бурятии явка избирателей составила 36,19%. К настоящему времени обработано 97,74% бюллетеней. Из пяти партий, за партсписки которых голосовали избиратели, четыре уже преодолели 5%-ый барьер для допуска к распределению депутатских мандатов среди кандидатов-списочников. Среди партсписочников будут распределены 33 мандата депутатов Хурала (половина мест в Хурале).

Партсписок ЕР набрал к текущему моменту почти 61% голосов. На втором месте стоит КПРФ с практически 17% голосов. 
Партия "Новые люди" сумела набрать по списку более 8%, а ЛДПР перевалила за 6%. А вот партсписок СР пока набрал 4,74% голосов.

Как отметил Александр Акчурин, председатель бурятского избиркома, по итогам голосования по партспискам, Алексей Самбуевич Цыденов завоевал право на мандат депутата Народного Хурала. Напомним, глава республики Алексей Цыденов - "единоросс".

Если говорить о выборах депутатов по одномандатным округам, то там тоже избирали 33 депутатов (вторая половина Хурала). 

Среди кандидатов-самовыдвиженцев победила только Лилия Деева, руководитель Селенгинского ЦКК, - на округе №7. 

Львиную долю мандатов в одномандатных округах - 29 мандатов - завоевала ЕР. Среди "единоросов"-победителей числятся Владимир Павлов, Вадим Бредний, Геннадий Доржиев, Вячеслав Цыбикжапов, Анатолий Кушнарев, Денис Гармаев, Татьяна Мантатова, Иннокентий Вахрамеев, Елена Вахрушкинов, Петр Мордовской, Долгор Норбоева, Михаил Степанов, Михаил Гергенов, Игорь Марковец.

 От КПРФ в Хурал прошел Сергей Мезенин. А от "Новых людей" в парламент прошли два кандидата-одномандатника - Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин. 

10 сентября по республике прошло немало муниципальных выборов. Так, главой Бичурского района стал Василий Смолин, набравший более 58% голосов избирателей. В целом, на местном уровне предполагалось провести 2041 кампанию, но по 55 все отложили, т. к. на выборах там для избирателей не было альтернативы. Отложили на 12 ноября.



Фото: Номер один
Теги
глава Бурятии Народный Хурал

Все новости

В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО
11.09.2023 в 10:43
Глава Бурятии завоевал право на мандат депутата Хурала
11.09.2023 в 10:26
В Бурятии растет число изнасилований, мошенничеств и вымогательств
11.09.2023 в 10:05
В Улан-Удэ у бывших топ-менеджеров «Водоканала» отбирают «золотые парашюты»
11.09.2023 в 09:50
«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии
11.09.2023 в 09:45
Два района Улан-Удэ остались без горячей воды
11.09.2023 в 09:26
В Улан-Удэ горел автомобиль
11.09.2023 в 09:13
Досрочный выход на пенсию родителей детей-инвалидов
11.09.2023 в 09:00
Глава Бурятии: «Из моей пятёрки в Хурал пройдут все»
10.09.2023 в 22:35
На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей
10.09.2023 в 21:36
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО
У Николая Акулова остались четверо детей
11.09.2023 в 10:43
«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии
На третьем месте партия «Новые люди» с 8,43% голосов – и это сенсация минувших выборов
11.09.2023 в 09:45
Глава Бурятии: «Из моей пятёрки в Хурал пройдут все»
Алексей Цыденов прокомментировал предварительные итоги голосования
10.09.2023 в 22:35
На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей
Лидером по явке стал Еравнинский район
10.09.2023 в 21:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru