Глава Бурятии завоевал право на мандат депутата Хурала

На выборах в парламент Бурятии явка избирателей составила 36,19%. К настоящему времени обработано 97,74% бюллетеней. Из пяти партий, за партсписки которых голосовали избиратели, четыре уже преодолели 5%-ый барьер для допуска к распределению депутатских мандатов среди кандидатов-списочников. Среди партсписочников будут распределены 33 мандата депутатов Хурала (половина мест в Хурале).Партсписок ЕР набрал к текущему моменту почти 61% голосов. На втором месте стоит КПРФ с практически 17% голосов.Партия "Новые люди" сумела набрать по списку более 8%, а ЛДПР перевалила за 6%. А вот партсписок СР пока набрал 4,74% голосов.Как отметил Александр Акчурин, председатель бурятского избиркома, по итогам голосования по партспискам, Алексей Самбуевич Цыденов завоевал право на мандат депутата Народного Хурала. Напомним, глава республики Алексей Цыденов - "единоросс".Если говорить о выборах депутатов по одномандатным округам, то там тоже избирали 33 депутатов (вторая половина Хурала).Среди кандидатов-самовыдвиженцев победила только Лилия Деева, руководитель Селенгинского ЦКК, - на округе №7.Львиную долю мандатов в одномандатных округах - 29 мандатов - завоевала ЕР. Среди "единоросов"-победителей числятся Владимир Павлов, Вадим Бредний, Геннадий Доржиев, Вячеслав Цыбикжапов, Анатолий Кушнарев, Денис Гармаев, Татьяна Мантатова, Иннокентий Вахрамеев, Елена Вахрушкинов, Петр Мордовской, Долгор Норбоева, Михаил Степанов, Михаил Гергенов, Игорь Марковец.От КПРФ в Хурал прошел Сергей Мезенин. А от "Новых людей" в парламент прошли два кандидата-одномандатника - Геннадий Бадмаев и Максим Бувалин.10 сентября по республике прошло немало муниципальных выборов. Так, главой Бичурского района стал Василий Смолин, набравший более 58% голосов избирателей. В целом, на местном уровне предполагалось провести 2041 кампанию, но по 55 все отложили, т. к. на выборах там для избирателей не было альтернативы. Отложили на 12 ноября.