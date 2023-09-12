Политика и власть 12.09.2023 в 09:27

Улан-Удэ официально получил статус «Город трудовой доблести»

Президент РФ подписал соответствующий указ накануне
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ официально получил статус «Город трудовой доблести»
11 сентября столице Бурятии официально присвоили статус "Города трудовой доблести".

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску.», - говорится в документе.

Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал для республиканских СМИ присвоение Улан-Удэ почетного звания.

- Это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодежь тому, что Победа – это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов, - сказал Игорь Шутенков.

В честь этого события в столице Бурятии будет возведена памятная стела, сообщают в администрации города. Планируется, что она будет размещена в парке «Мемориал Победы».


Фото: Номер один 
Теги
путин москва

Все новости

Газпром и Бурятия утвердили «дорожную карту» газификации республики
12.09.2023 в 10:06
Аэропорт «Байкал» включили в ТОР
12.09.2023 в 09:52
Власти Бурятии обещают полностью отремонтировать дорогу до села Сосново-Озерское
12.09.2023 в 09:31
В Улан-Удэ приставы помогли горожанке вернуть деньги за комнату в общаге
12.09.2023 в 09:31
Улан-Удэ официально получил статус «Город трудовой доблести»
12.09.2023 в 09:27
В Бурятии стартовал месячник трезвости
12.09.2023 в 09:15
Повреждение пломбы на водосчетчике
12.09.2023 в 09:00
Зашла в лифт — и исчезла навсегда
11.09.2023 в 17:46
В Бурятии продлили запрет на посещение лесов
11.09.2023 в 16:58
В Улан-Удэ покажут тувинский кукольный спектакль про Великую Отечественную войну
11.09.2023 в 16:51
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Бурятии стали известны победители на выборах в Хурал по одномандатным округам
Данные пока предварительные
11.09.2023 в 11:26
В Бурятии простились с многодетным мобилизованным, погибшим на СВО
У Николая Акулова остались четверо детей
11.09.2023 в 10:43
Глава Бурятии завоевал право на мандат депутата Хурала
В избиркоме Бурятии подвели предварительные итоги выборов 10 сентября
11.09.2023 в 10:26
«Единая Россия» уверенно лидирует на выборах Народного Хурала Бурятии
На третьем месте партия «Новые люди» с 8,43% голосов – и это сенсация минувших выборов
11.09.2023 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru