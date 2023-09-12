Улан-Удэ официально получил статус «Город трудовой доблести»

11 сентября столице Бурятии официально присвоили статус "Города трудовой доблести".«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам Владимиру, Воткинску, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску.», - говорится в документе.Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прокомментировал для республиканских СМИ присвоение Улан-Удэ почетного звания.- Это дань памяти и уважения всем трудовым подвигам, которые совершили наши жители в годы Великой Отечественной войны. Мы с малых лет знаем, помним и будем воспитывать нашу молодежь тому, что Победа – это ежедневный труд всех горожан, заводчан, врачей, наших воинов, - сказал Игорь Шутенков.В честь этого события в столице Бурятии будет возведена памятная стела, сообщают в администрации города. Планируется, что она будет размещена в парке «Мемориал Победы».Фото: Номер один